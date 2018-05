Serie B – Moncini fa impazzire Cesena: battuto il Parma 2-1

Gli ospiti passano in vantaggio con un gol di Ceravolo ma Moncini, con una doppietta nel finale, regala un successo fondamentale ai romagnoli.

CESENA – Nel match valido per la quarantesima giornata del campionato di Serie B un pazzo Cesena batte il Parma 2-1 e fa un passo in avanti importantissimo verso la salvezza. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con gli ospiti che passano con Ceravolo ma nel finale arriva la rimonta della squadra di Castori con una doppietta di Moncini che segna il gol decisivo al 95′. Con questo successo il Cesena sale a 46 punti mentre i ducali abbandonano il secondo posto.

La cronaca della partita

QUI CESENA – Castori, per questa sfida attesissima, potrebbe tornare al 4-4-1-1 con Fulignati tra i pali, pacchetto difensivo composto da Perticone e Fazzi sulle fasce mentre al centro Suagher e Scognamiglio. A centrocampo Fedele e Vita sulle corsie esterne mentre in cabina di regia spazio a Schiavone ed Emmanuello. In attacco Laribi a supporto di Jallow.

QUI PARMA – D’Aversa, invece, dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha sconfitto la Ternana quindi 4-3-3 con Frattali tra i pali, reparto arretrato formato da Gazzola e Anastasio sulle fasce mentre al centro Iacoponi e Di Cesare. A centrocampo Scavone in cabina di regia con Dzei e Barillà mezze ali mentre in attacco tridente composto da Ciciretti, Ceravolo e Di Gaudio.

Le probabili formazioni

CESENA (4-4-1-1): Fulignati; Perticone, Suagher, Scognamiglio, Fazzi, Fedele, Schiavone, Emmanuello, Vita, Laribi, Jallow,. Allenatore: Castori

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Anastasio; Dezi, Scavone, Barilla; Ciciretti, Ceravolo, Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

Stadio: Dino Manuzzi – Orogel Stadium