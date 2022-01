I giocatori da schierare al fantacalcio per la 22° giornata di Serie A: Maignan tra i pali; in avanti Leao, Immobile e Scamacca

VENEZIA – Archiviate Supercoppa e Coppa Italia il campionato di calcio Serie A 2021/2022, il campionato di calcio di Serie A 2021/2022 riparte con la ventidueesima giornata, la terza del girone di ritorno, articolata su tre giorni, dal 15 al 17 gennaio. Si comincia alle 15 di sabato con Sampdoria – Torino. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio. Il portiere scelto per la “Top 11” di questa settimana é Maignan: é la vera sorpresa del Milan di Pioli, ha convinto tutti e non fatto rimpiangere Donnarumma.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, cominciamo da un altro milanista, Theo Hernandez: rinnoverà col club rossonero e resterà. Ma il francese in questi giorni ha un obiettiva: entrare nella Top 11 della Toty Fifa 22 Motivatissimo. Proseguiamo con Bremer, eccezionale nella sfida del Torino contro la Fiorentina e vero e proprio pallino di Milan e Inter per la prossima. Concludiamo con Rrhamani: grazie alla sua personalità la difesa del Napoli ha ritrovato solidità.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Elmas: utilizzato da Spalletti come jolly, il suo cartellino ha una valore che si aggira attorno ai 70 milioni di euro; é considerato tra i migliori Under 23 in circolazione nei cinque massimi campionati europei. In mezzo al campo Calhanoglu: il suo rendimento é decollato, senza di lui ora l’Inter di Inzagli é un’altra squadra. Al suo fianco mettiamo Milinkovic-Savic: ha un contratto con la Lazio fino al 2024 ma le sue prestazioni stagionali lo hanno fatto entrare nel mirino di squadre quali Manchester United e PSG. Sull’altra fascia troviamo Aramu, uomo simbolo del Venezia: gol e assist sono stati determinanti a portare la squadra prima in Serie A e poi a mantenerla nella massima categoria.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Leao: sta disputando un ottimo campionato con il Milan ma ha ancora margini di miglioramento. Al centro Immobile: contro l’Inter ha segnato il gol numero 168. Chiudiamo con Scamacca: é duello tra Inter e Juventus per accappararselo.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2021-2022, 22° giornata