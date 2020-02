Tra i biancocelesti Strakosha ed Immobile in primo piano, voglia di riscatto per Quagliarella nel posticipo di lunedì con il Verona. Kulusevski cerca il gol nel match con la Spal ultima della classe. Gli undici indicati per questa giornata

ROMA – Nel pomeriggio di Sabato, 29 febbraio, si torna in campo per la 26ma giornata del Campionato di Serie A. Si gioca infatti alle 15:00 l’anticipo Lazio – Bologna. Andiamo a vedere i giocatori consigliati per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere con Strakosha che sta attraversando un buon periodo di forma in Serie A con una formazione, la Lazio, che sta attraversando un momento di grande fiducia. La difesa laziale è tra le meno battute in campionato ed il portiere albanese vorrà mantenere la rete inviolata.

I giocatori consigliati per il reparto arretrato

In difesa primo nome della lista è sicuramente Castagne, esterno che all’occorrenza può occupare entrambe le fasce della difesa, che ha una particolare propensione offensiva. Il giocatore della formazione di Gasperini si è dimostrato un’ottima fonte di bonus vista la sua buona propensione alle incursioni offensive. Altro giocatore che sta facendo altrettanto bene è l’esterno del Milan Hernandez. Il difensore, ultimamente, non è riuscito a incidere come nella prima parte della stagione e vorrà sicuramente riscattare la prova opaca nella sfida giocata contro la Fiorentina e pareggiata per 1-1. Terzo ed ultimo nome è Mancini, tra i migliori ed affidabili in termini di prestazioni e voti nella scorsa stagione. Ultimamente il suo rendimento è calato, così come quello di tutta la Roma ma, la vittoria in Europa League sembra aver ridato entusiasmo all’ambiente giallorosso.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Inoltre, a centrocampo partiamo da De Paul che dovrà aiutare i suoi a confermare il buon momento di forma come confermato dai tre risultati utili consecutivi collezionati dall’Udinese. In casa con la Fiorentina, non sarà facile scardinare la difesa avversaria, data la voglia di rivalsa degli ospiti dopo un periodo non brillantissimo. La ventiseiestima giornata vedrà affrontarsi Sassuolo e Brescia per uno scontro tra compagini che lottano principalmente per l’obiettivo salvezza. Proprio in questo incontro, ci sentiamo di consigliare Djuricic che mantiene spesso una discreta media voto e, con i suoi inserimenti, potrebbe avere buone occasioni in zona gol.

Gara interessante per Kulusevski in casa contro la Spal in un match che, almeno sulla carta, l’undici di D’Aversa può affrontare andando alla ricerca della vittoria. La sua predisposizione ad offendere è venuta fuori in diverse occasioni in questa stagione. Chiudiamo il reparto con Zielinski impegnato in casa con il Torino, quattordicesimo della classe. Il polacco della compagine partenopea è pronto a fornire il proprio contributo per aiutare il tecnico Gattuso a continuare la risalita dopo la buona prova fornita in Europa con il Barcellona.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Il tridente di questa giornata vede Ibrahimovic, primo nome, contro il Genoa che ha subito ben 46 marcature nel torneo. L’attaccante, che sta ritrovando una buona forma dopo il suo arrivo a Gennaio, vuole aiutare la compagine allenata da Stefano Pioli ad agganciare il treno per l’Europa. Con lui Quagliarella che quest’anno non ha fornito prestazioni di alto livello così come la sua Sampdoria. Nell’ultima gara la formazione doriana ha perso nettamente in casa contro la Fiorentina per 1-5. Infine, completiamo la formazione con Immobile, capocannoniere del torneo e con una media goal impressionante in stagione. L’attaccante cercherà la gioia personale nella gara interna con il Bologna.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 25° GIORNATA