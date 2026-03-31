Consiglio Federale FIPAV: approvata a Bologna la Guida Pratica 2026-2027

Il Consiglio Federale FIPAV approva la Guida Pratica 2026-2027 e presenta novità su Centro Pavesi, Champions League, sponsorizzazioni, formazione, convenzioni e calendari giovanili di beach volley
BOLOGNA – Si è svolta a Bologna, in occasione della Hall of Fame, la riunione del Consiglio Federale FIPAV, che ha avuto come punto centrale l’approvazione della Guida Pratica 2026-2027, il documento che disciplina campionati e attività federali. La nuova edizione sarà pubblicata a breve sul portale dedicato guidapratica.federvolley.it.
Centro Pavesi: risultati positivi e nuova strategia gestionale
Durante i lavori, l’Amministratore Delegato di FIPAV Servizi Vincenzo Parrinello ha illustrato gli sviluppi della gestione del Centro Pavesi, evidenziando risultati incoraggianti frutto di una strategia rinnovata e supportata da uno studio di sostenibilità. Tra i punti emersi:
- rafforzamento delle collaborazioni con altre Federazioni
- avvio di investimenti mirati
- incremento significativo dei ricavi operativi grazie agli eventi organizzati
- piano per ridurre ulteriormente i costi e ampliare i servizi destinati a tesserati e società
Champions League: aggiornamenti sulle edizioni 2026, 2027 e 2028
Il presidente Giuseppe Manfredi ha aggiornato i consiglieri sull’organizzazione della Champions League maschile 2026 e sulle future edizioni 2027 e 2028. Alla riunione hanno portato i loro saluti anche il presidente FIVB Fabio Azevedo e il presidente CEV Roko Sikiric.
Sponsorizzazioni in crescita
Il Consiglio ha preso atto dei nuovi contratti di sponsorizzazione, segno del crescente interesse verso le squadre nazionali e l’intero movimento FIPAV, con un portafoglio che continua ad ampliarsi stagione dopo stagione.
Gran Galà della Serie B
È stata deliberata l’organizzazione del Gran Galà della Serie B, in programma a Firenze il 24 e 25 luglio 2026, pensato come momento di confronto e condivisione con tutte le società partecipanti ai campionati di Serie B.
Progetti formativi: rivista scientifica e podcast
Via libera alla Rivista Scientifica Federale, dedicata alla divulgazione di studi multidisciplinari, con tre uscite previste nel 2026. Parallelamente saranno prodotti 15-20 podcast formativi rivolti ai dirigenti, nell’ambito dell’offerta dell’Accademia FIPAV.
Convenzioni
Approvate le nuove convenzioni con:
- Credito Sportivo
- Centro Sportivo Italiano (CSI)
Beach Volley: definito il calendario giovanile 2026
Campionato Italiano Under 20
- Termoli – 17/18 giugno
- Marina di Ravenna – 1/2 luglio
- Porto San Giorgio – 24/25 luglio
- Montesilvano – 29/30 luglio
- Cordenons (PN) – 5/6 agosto
Campionato Italiano Under 18
- Termoli – 15/16 giugno
- Alba Adriatica – 20/21 giugno
- Marina di Ravenna – 29/30 giugno
- Porto San Giorgio – 22/23 luglio
- Cordenons (PN) – 3/4 agosto
Campionato Italiano Under 16
- Marina di Ravenna – 27/28 giugno
- Porto San Giorgio – 24/25 luglio
- Montesilvano – 27/28 luglio
- Cordenons (PN) – 1/2 agosto
Campionato Italiano Under 14
- Alba Adriatica – 18/19 giugno
- Porto San Giorgio – 22/23 luglio
Finali giovanili
- Bellaria Igea Marina – 26/30 agosto 2026
Coppa Italia di Sitting Volley
Le Finali di Coppa Italia di Sitting Volley sono state assegnate al CR Basilicata e si svolgeranno il 6 e 7 giugno 2026 a Viggiano (Potenza).
Squadre nazionali
Il Consiglio ha deliberato la prosecuzione del progetto di consulenza psicologica per le nazionali femminili seniores e giovanili. Sono stati inoltre nominati i medici specializzati per recupero, riabilitazione e gestione dei dati clinici delle formazioni indoor e beach volley.
Commissione Impianti Sportivi
È stata istituita la Commissione Impianti Sportivi e Omologazione Materiali, organismo strategico che avrà il compito di:
- esprimere pareri tecnici sulla conformità degli impianti
- supportare i processi di omologazione
- garantire l’adeguamento alle normative vigenti