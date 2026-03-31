Consiglio Federale FIPAV: approvata a Bologna la Guida Pratica 2026-2027

Il Consiglio Federale FIPAV approva la Guida Pratica 2026-2027 e presenta novità su Centro Pavesi, Champions League, sponsorizzazioni, formazione, convenzioni e calendari giovanili di beach volley

BOLOGNA – Si è svolta a Bologna, in occasione della Hall of Fame, la riunione del Consiglio Federale FIPAV, che ha avuto come punto centrale l’approvazione della Guida Pratica 2026-2027, il documento che disciplina campionati e attività federali. La nuova edizione sarà pubblicata a breve sul portale dedicato guidapratica.federvolley.it.

Centro Pavesi: risultati positivi e nuova strategia gestionale

Durante i lavori, l’Amministratore Delegato di FIPAV Servizi Vincenzo Parrinello ha illustrato gli sviluppi della gestione del Centro Pavesi, evidenziando risultati incoraggianti frutto di una strategia rinnovata e supportata da uno studio di sostenibilità. Tra i punti emersi:

rafforzamento delle collaborazioni con altre Federazioni

avvio di investimenti mirati

incremento significativo dei ricavi operativi grazie agli eventi organizzati

piano per ridurre ulteriormente i costi e ampliare i servizi destinati a tesserati e società

Champions League: aggiornamenti sulle edizioni 2026, 2027 e 2028

Il presidente Giuseppe Manfredi ha aggiornato i consiglieri sull’organizzazione della Champions League maschile 2026 e sulle future edizioni 2027 e 2028. Alla riunione hanno portato i loro saluti anche il presidente FIVB Fabio Azevedo e il presidente CEV Roko Sikiric.

Sponsorizzazioni in crescita

Il Consiglio ha preso atto dei nuovi contratti di sponsorizzazione, segno del crescente interesse verso le squadre nazionali e l’intero movimento FIPAV, con un portafoglio che continua ad ampliarsi stagione dopo stagione.

Gran Galà della Serie B

È stata deliberata l’organizzazione del Gran Galà della Serie B, in programma a Firenze il 24 e 25 luglio 2026, pensato come momento di confronto e condivisione con tutte le società partecipanti ai campionati di Serie B.

Progetti formativi: rivista scientifica e podcast

Via libera alla Rivista Scientifica Federale, dedicata alla divulgazione di studi multidisciplinari, con tre uscite previste nel 2026. Parallelamente saranno prodotti 15-20 podcast formativi rivolti ai dirigenti, nell’ambito dell’offerta dell’Accademia FIPAV.

Convenzioni

Approvate le nuove convenzioni con:

Credito Sportivo

Centro Sportivo Italiano (CSI)

Beach Volley: definito il calendario giovanile 2026

Campionato Italiano Under 20

Termoli – 17/18 giugno

Marina di Ravenna – 1/2 luglio

Porto San Giorgio – 24/25 luglio

Montesilvano – 29/30 luglio

Cordenons (PN) – 5/6 agosto

Campionato Italiano Under 18

Termoli – 15/16 giugno

Alba Adriatica – 20/21 giugno

Marina di Ravenna – 29/30 giugno

Porto San Giorgio – 22/23 luglio

Cordenons (PN) – 3/4 agosto

Campionato Italiano Under 16

Marina di Ravenna – 27/28 giugno

Porto San Giorgio – 24/25 luglio

Montesilvano – 27/28 luglio

Cordenons (PN) – 1/2 agosto

Campionato Italiano Under 14

Alba Adriatica – 18/19 giugno

Porto San Giorgio – 22/23 luglio

Finali giovanili

Bellaria Igea Marina – 26/30 agosto 2026

Coppa Italia di Sitting Volley

Le Finali di Coppa Italia di Sitting Volley sono state assegnate al CR Basilicata e si svolgeranno il 6 e 7 giugno 2026 a Viggiano (Potenza).

Squadre nazionali

Il Consiglio ha deliberato la prosecuzione del progetto di consulenza psicologica per le nazionali femminili seniores e giovanili. Sono stati inoltre nominati i medici specializzati per recupero, riabilitazione e gestione dei dati clinici delle formazioni indoor e beach volley.

Commissione Impianti Sportivi

È stata istituita la Commissione Impianti Sportivi e Omologazione Materiali, organismo strategico che avrà il compito di: