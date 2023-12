I convocati della 16° giornata di Serie A 2023/2024

In Lazio-Inter out Isaksen, de Vrij e Dumfries mentre in forse Romagnoli, Cuadrado e Pavard. Roma a Bologna senza Dybala, Lukaku, Abraham, Zalewski, Aouar e Smalling

Venerdì 15 dicembre si apre la sedicesima giornata del campionato di serie A con anticipo delle 20:45 tra Genoa e Juventus. Non faranno parte della partita da una parte Strootman e Retegui e dall’altra De Sciglio e Kean oltre a di squalificati Pogba e Fagioli. Sabato il programma si apre alle ore 15:00 con Lecce-Frosinone. Non ci sarà per squalifica Gonzalez mentre sono disponibili Corfitzen, Marchizza, Mazzitelli, Kalaj e Reiner; in dubbio il recupero di Almqvist e Monterisi. Alle ore 18 il Napoli ospita il Cagliari con il dubbio sull’impiego di Mario Rui e dall’altra parte Lapadula, saranno invece indisponibili dalla parte Olivera e dall’altra Rog 20.45. Si gioca a Torino – Empoli. I granata non avranno N’guessan e Schuurs mentre i toscani non avranno Guarino, Pezzella e Beresznynski e con Caputo in dubbio.

Lunch match della giornata sarà Milan–Monza di domenica alle 12:30. I rossoneri con Calabria squalificato e senza Sportiello, Thiaw, Kalulu e Pellegrino infortunati. Dall’altra parte sempre squalificato Gomez e indisponibile Caprari. Da valutare e le condizioni di Kjaer, Okafo, Izzo, Pablo Marì e Vignato. Il pomeriggio proseguirà alle ore 15 con Fiorentina–Verona. Italiano senza Dodò, Castrovilli e Gonzalez e con il dubbio di Martinelli mentre dall’altra parte è squalificato Duda e in forse Faraoni. Stesso orario per Udinese–Sassuolo dove saranno assenti per squalifica Ferreira e Ruan Tressoldi. Lunga lista degli indisponibili da Bjol a Ebosse quindi Duelofeu, Brenner, Vivaldo, Viti, Obiang, Alvarez e Vina. Il tecnico Sottil spera di poter recuperare i successivi.

Alle ore 18 si gioca a Bologna–Roma. Tra i rossoblù non ci saranno Soumaoro, Orsolini e Karlsson mentre Thiago Motta potrebbe recuperare De Silvestri. Dall’altra parte Mourinho senza glil squalificati Zalewski e Lukaku oltre agli indisponibili Smalling, Aouar, Abraham, Dybala mentre il dubbio sono Spinazzola e Azmoun. Big match alle 20:45 tra Lazio e Inter con Sarri che non avrà a disposizione Isaksne e in dubbio Romagnoli mentre Inzaghi senza de Vrij e Dumfries e spera di recuperare Cuadrado e Pavard. Posticipo di lunedì alle ore 20:45 Atalanta e Salernitana con Fazio squalificato mentre indisponibili sono Palomino, Toloi, Scamacca e Ochoa in dubbio Toloi e Kolasinac.

I giocatori di Serie A convocati per la 16° giornata

CAGLIARI

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, .

Attaccanti: Lapadula, Oristanio, Pereiro, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo.

GENOA

Portieri: Martinez, Leali, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Jagiello, Malinovskyi, Thorsby.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscas.

JUVENTUS

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior.

LECCE

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongračić, Smajlović, Touba, Venuti

Centrocampisti: Berisha, Blin, Faticanti, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza

NAPOLI