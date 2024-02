I convocati della 23° giornata di Serie A 2023/2024

In Atalanta-Lazio squalificato Cataldi, possibile recupero per Koopmeiners e Zaccagni, in Inter-Juventus fuori Cuadrado e Kean, fermato per un turno Milik

Questa sera con Lecce–Fiorentina si apre la 23esima giornata di Serie A. Squalificati da una parte Ramadani e dall’altra Ikoné mentre Italiano dovrà fare a meno anche di Arthur Melo, Castrovilli e Christensen. Sabato alle ore 15 due partite in programma. In Empoli – Genoa diversi assenti come Guarino, Caputo, Destro, Martin, Messias e Haps mentre in forse Ebuehi e Bastoni. In Udinese – Monza invece indisponibili bijol, Ebosse, Deulofeu, Vignato e Caprari. Alle ore 18 il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Frosinone. Pioli senza Thiaw, Tomori, Kalulu e Pobega mentre Di Francesco dovrà fare a meno di Marchizza, Oyono, Baez, Kalaj; in dubbio la presenza di Mateus Lusuardi, Lirola e Bonifazi. Derby alle 20.45 tra Bologna e Sassuolo. Fermo per squalifica Matheus Henrique mentre out Soumaoro, Ndoye, Obiang e Berardi, in forse Toljan.

Lunch match della domenica quello tra Torino e Salernitana. Juric con Buongiorno squalificato, Schuurs infortunato e Ricci con Ilic in dubbio. Inzaghi con alcuni dubbi come Fazio, Gyomber e Pirola. Alle ore 15 il Napoli ospita il Verona senza Meret e con Olivera in dubbio. Dall’altra parte assente Berardi. Alle ore 18 big match tra Atalanta e Lazio. Fermo per squalifica Cataldi, indisponibili Hien e Patric con Koopmeiners e Zaccagni in forse. Altra sfida da non perdere quella delle 20.45 tra Inter e Juventus. Nerazzurri senza l’ex Cuadrado, bianconeri senza Kean oltre allo squalificato Milik, in forse De Sciglio. Posticipo di lunedì alle ore 20.45 quello tra Roma e Cagliari. In casa giallorossa non ci saranno Smalling e Abraham con Spinazzola e Renato Sanches che potrebbero recuperare. Rossoblù senza Rog, Mancosu, Oristano e Shomurodov con Sulemana in forse.

I giocatori di Serie A convocati per la 23° giornata

FIORENTINA

Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Nzola, Sottil.

LECCE

Portieri: Brancolini, Falcone, Samooja.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Venuti, Touba.

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Kaba, Oudin, Rafia.

Attaccanti: Krstovic, Piccoli, Banda, Almqvist, Pierotti, Sansone, Burnete.