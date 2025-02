I convocati della 24° giornata di Serie A 2024/2025

Squalificato Fadera per Como-Juventus, Koné nella Roma a Venezia. In dubbio Gudmundsson per Inter-Fiorentina

Como e Juventus aprono la 24° giornata di Serie A 2024/2025 con il match anticipo delle 20:45. Squalificato tra i lombardi Fadera, assenti Alberto Moreno, Gabrielloni, Vojvoda, Sergi Roberto, Kemmpft e Azon. Thiago Motta senza Bremer, Cabal, Cambiaso, Milik, e Kalulu. Sabato si parte alle ore 15 dalla trasferta dell’Atalanta a Verona. Gasperini con gli indisponibili Carnesecchi, Scalvini, Kolasinac, Lookman, Scamacca e Kossounou. Scaligeri con Duda squalificato e indisponibili Faraoni, Frese, Serdar, Harroui, Rocha Livramento, Tengstedt. Trasferta anche per il Milan a Empoli alle ore 18. Toscani con Maleh squalificato e gli indisponibili Ebuehi, Haas, Solbakken, Sazanov e Pellegri; in forse Ismajli, Anjorin e Fazzini. Dall’altra parte assenti Loftus-Cheeck, Emerson Royal e Florenzi. Alle 20:45 troviamo Torino-Genoa. Squalificato De Winter tra i rossoblù orfani anche di Malinovskyi, Ahanor e Cornert mentre tra i granata Schuurs, Zapata e Njie.

Lunch match di questa giornata sarà Venezia-Roma. Squalificato Koné tra i giallorossi mentre i lagunari senza Svoboda, Sverko, Sagrado e Stankovic, in dubbio Duncan. Alle ore 15 scontro salvezza tra Cagliari e Parma. Nicola con Luvumbo sulla via del recupero dopo una distorsione alla caviglia desta mentre tra i ducali fuori Circati, Osorio, Charpentier e Kowalski con Man, Mihaila ed Hernani in dubbio. Stesso orario per Lazio-Monza. Qui non saranno del match Patric, Hysaj e Vecino da una parte, Birindelli, Gagliardini, Pessina dall’altra e tanti dubbi come Caldirola, d’Ambrosio, Caprari, Akpa Akpro e Turati. Alle ore 18 si affronteranno Lecce e Bologna. Indisponibili Marchwinski, Ferguson, Orsolini e Odgaardo con Gaspar e Banda in forse. Alle 20:45 si gioca Napoli-Udinese. Conte senza Olivera mentre tra i bianconeri assenti Okoye, Touré mentre Giannetti potrebbe recuperare l’affaticamento muscolare alla gamba.

Posticipo del lunedì quello delle 20:45 tra Inter e Fiorentina. Squalificati Dumfries e Comuzzo, altri assenti saranno Di Gennaro e Bove con Correa, Gudmundsson e Pablo Marì in forse.

I giocatori di Serie A convocati per la 24° giornata

ATALANTA

Portieri: Rui Patricio, Rossi, Vismara.

Difensori: Djimsiti, Hien, Obric, Posch, Toloi.

Centrocampisti: Bellanova, Brescianini, Cassa, Cuadrado, de Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Zappacosta.

Attaccanti: De Ketelaere, Retegui, Vlahovic.

BOLOGNA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Pedrola.

CAGLIARI

Portieri: Auseklis, Caprile, Sherri

Difensori: Luperto, Palomino, Mina, Obert, Augello, Zortea, Zappa, Felici

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo; Kingstone, Piccoli

COMO

Portieri: Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Smolcic, Valle, Van der Brempt, Lesjak.

Centrocampisti: Strefezza, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Cutrone, Douvikas, Ikoné, Diao, Chinetti.

FIORENTINA

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Cataldi, Colpani, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.

GENOA

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Bani, Aaron Martin, Matturro, Norton, Sabelli, Vasquez, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Cuenca, Frendrup, Kassa, Masini, Miretti, Onana, Thorsby.

Attaccanti: Ekhator, Ekuban, Pinamonti, Junior Messias, Vitinha, Venturino.

LECCE

Portieri: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja.

Difensori: 6. Baschirotto, 25. Gallo, 12. Guilbert, 19. Jean, 99. Sala, 2. Scott, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga.

Centrocampisti: 5. Berisha, 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 75. Pierret, 8. Rafia, 20. Ramadani.

Attaccanti: 23. Burnete, 37. Karlsson, 9. Krstović, 7. Morente, 10. N’Dri , 50. Pierotti, 3. Rebić.

MONZA

Portieri: Mazza, Pizzignacco, Vailati.

Difensori: Brorsson, Carboni, Colombo, Izzo, Kyriakopoulos, Lekovic, Pereira.

Centrocampisti: Bianco, Castrovilli, Ciurria, Forson, Sensi, Urbanski, Zeroli.

Attaccanti: Martins, Mota Carvalho, Ganoula, Palacios, Petagna, Vignato.

PARMA

Portieri: 40 Corvi, 60 Moretta, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

ROMA

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.

VERONA

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli

Difensori: 2 Oyegoke, 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 6 Valentini, 15 Okou, 27 Dawidowicz, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 87 Ghilardi.

Centrocampisti: 8 Lazovic, 10 Niasse, 12 Bradaric, 20 Kastanos, 24 Bernede, 31 Suslov.

Attaccanti: 7 Lambourde, 9 Sarr, 35 Mosquera, 72 Ajayi, 80 Cisse.