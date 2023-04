Al palasport “Casa Mora” di Castiglione della Pescaia il 6 e 7 maggio 2023 si svolgerà l’evento inserito nel novero delle Giornate Europee dello Sport

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Archiviata la Coppa Italia di Calcio da Tavolo, disputata in quel di San Benedetto del Tronto, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) è ora impegnata nella preparazione della Coppa Italia di Subbuteo Tradizionale. Ad ospitare l’evento, nel weekend del 6 e 7 maggio 2023 ed organizzato grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica (ACOT), sarà la suggestiva cornice di Castiglione della Pescaia, ridente località incastonata nel cuore della maremma toscana, ed anche in questo caso potrà vantare la cooperazione del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

La prestigiosa manifestazione sportiva è inoltre inserita nel novero delle Giornate Europee dello Sport, pianificate dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) nell’ottica della promozione in chiave turistica del proprio territorio di competenza attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, e verrà disputata presso il polivalente Palazzetto dello Sport “Casa Mora”.

LA DIRETTA LIVE

L’intera competizione sarà trasmessa sul canale ufficiale Youtube della FISCT e rilanciata anche sul gruppo Facebook “FISCT Live”. Nei giorni scorsi, inoltre, sui social ufficiali della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo sono stati già pubblicati la locandina dell’evento e il video promo della Coppa Italia 2023 di Subbuteo Tradizionale, visionabile qui di seguito.

L’ULTIMA EDIZIONE

L’ultima edizione della Coppa Italia di Subbuteo Tradizionale è stata giocata nel 2019, per poi doversi fermare a causa della pandemia da Covid 19. I vincitori uscenti sono Stefano De Francesco (ACS Perugia), nella competizione individuale, e delle Fiamme Azzurre Roma, nel torneo a squadre.