Coppa Italia Frecciarossa: risultati, squalifiche e ammende dei 32esimi

Pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi ai trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2026/27

Il Comunicato Ufficiale n.11, diffuso oggi dalla Lega Serie A, riporta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Alessandro Zampone in seguito alle gare dei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, disputate tra il 14 e il 17 agosto 2026. Il documento, redatto con l’assistenza di Stefania Ginesio e del rappresentante AIA Carlo Moretti, contiene l’elenco dei risultati, le sanzioni disciplinari e le ammende inflitte alle società e ai tesserati.

Risultati delle gare

Il turno si è chiuso con diverse conferme e alcune sorprese. Tra i risultati più rilevanti spiccano il 5-6 del Catanzaro sul Südtirol ai rigori, il 2-0 del Mantova sulla Lazio, il 5-4 del Pisa sull’Empoli ai rigori, oltre alle vittorie nette di Fiorentina (4-1), Frosinone (4-1), Genoa (4-1) e Monza (3-0). Il comunicato precisa che i risultati sono pubblicati “con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni”, in attesa della verifica delle posizioni dei calciatori impiegati.

Provvedimenti verso le società

Il Giudice Sportivo ha rilevato l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Benevento, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Palermo e Venezia, ma ha deciso di non adottare sanzioni, applicando le attenuanti previste dall’art. 29 del CGS.

Sono invece state comminate due ammende:

€ 3.000 al Cagliari , per il ritardo ingiustificato di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo.

, per il ritardo ingiustificato di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo. € 1.500 al Lecce, per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco all’inizio della gara.

Squalifiche ai calciatori

Tra i giocatori espulsi, una giornata di squalifica per:

Saná Eusébio Mango Fernandes (Juve Stabia) – fallo grave di gioco.

– fallo grave di gioco. Filippo Oliana (Carrarese) – doppia ammonizione.

Tra i non espulsi, squalifica per:

Pietro Beruatto (Benevento) – seconda sanzione da diffidato.

– seconda sanzione da diffidato. Marcos Curado (Ascoli) – seconda sanzione da diffidato.

Il comunicato elenca inoltre numerose ammonizioni per proteste, comportamento scorretto o non regolamentare, riguardanti calciatori di quasi tutte le squadre impegnate nel turno.

Allenatori sanzionati

Due le squalifiche:

Fabio Pisacane (Cagliari) – una giornata e ammenda di € 10.000 per comportamento aggressivo verso il Quarto Ufficiale.

– una giornata e per comportamento aggressivo verso il Quarto Ufficiale. Cristiano Del Grosso (Cremonese) – una giornata per proteste veementi.

Ammoniti:

Daniele Galloppa (Modena)

Marco Giampaolo (Cremonese)

Gli importi delle ammende saranno addebitati sul conto campionato delle società.