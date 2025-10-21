  1. Home
  2. Serie D
  3. Coppa Italia Serie D 2025-2026, sedicesimi di finale: il programma
Serie D

Coppa Italia Serie D 2025-2026, sedicesimi di finale: il programma

Posted on 21 Ottobre 2025 at 21 Ottobre 2025 by Francesco Forziati
39 0

cronaca partite di coppa italia serie d in diretta

Il 22 ottobre si giocano i Sedicesimi di Coppa Italia Serie D: derby Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico Ascoli

Il 22 ottobre 2025, i riflettori si accenderanno sui Sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie D 2025/2026. Il tabellone propone subito sfide cariche di storia dove andrà in scena il derby: Pavia – Piacenza. Spostandoci nelle Marche, gli appassionati potranno godersi il derby regionale: Ancona – Atletico Ascoli.

Al Sud Italia spicca Reggina – Nocerina. In Puglia, invece, si giocheranno due partite Francavilla – Martina r Città di Fasano – Savoia.

L’Asti proverà a mettere i bastoni tra le ruote al NovaRomentin, mentre l’impegno tra Pistoiese e Vado sarà una cartina al tornasole delle ambizioni di entrambe.

Da tenere d’occhio anche la sfida tra Mestre e Brian Lignano, un incrocio veneto-friulano che potrebbe riservare risultati inaspettati.

Infine, la Virtus CiseranoBergamo attenderà la vincente del recupero tra Milan Futuro e Varesina. Un potenziale incontro con la squadra B del Milan aggiunge un elemento di curiosità, ma chiunque approderà a quel turno darà il massimo per continuare a sognare. Il 22 ottobre, su quindici campi, si lotterà per un posto tra le migliori sedici.

Di seguito il tabellone completo :

  • NovaRomentin – Asti
  • Pistoiese – Vado
  • Correggese – Prato
  • Pavia – Piacenza
  • Virtus CiseranoBergamo – Vincente Milan Futuro-Varesina
  • Rovato Vertovese – Este
  • Mestre – Brian Lignano
  • Valmontone – Orvietana
  • Ancona – Altetico Ascoli
  • Notaresco – Albalonga
  • UniPomezia – Trastevere
  • Città di Fasano – Savoia
  • Francavilla – Martina
  • Reggina – Nocerina
  • Sancataldese – CastrumFavara