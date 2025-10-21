Coppa Italia Serie D 2025-2026, sedicesimi di finale: il programma

Il 22 ottobre si giocano i Sedicesimi di Coppa Italia Serie D: derby Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico Ascoli
Il 22 ottobre 2025, i riflettori si accenderanno sui Sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie D 2025/2026. Il tabellone propone subito sfide cariche di storia dove andrà in scena il derby: Pavia – Piacenza. Spostandoci nelle Marche, gli appassionati potranno godersi il derby regionale: Ancona – Atletico Ascoli.
Al Sud Italia spicca Reggina – Nocerina. In Puglia, invece, si giocheranno due partite Francavilla – Martina r Città di Fasano – Savoia.
L’Asti proverà a mettere i bastoni tra le ruote al NovaRomentin, mentre l’impegno tra Pistoiese e Vado sarà una cartina al tornasole delle ambizioni di entrambe.
Da tenere d’occhio anche la sfida tra Mestre e Brian Lignano, un incrocio veneto-friulano che potrebbe riservare risultati inaspettati.
Infine, la Virtus CiseranoBergamo attenderà la vincente del recupero tra Milan Futuro e Varesina. Un potenziale incontro con la squadra B del Milan aggiunge un elemento di curiosità, ma chiunque approderà a quel turno darà il massimo per continuare a sognare. Il 22 ottobre, su quindici campi, si lotterà per un posto tra le migliori sedici.
Di seguito il tabellone completo :
- NovaRomentin – Asti
- Pistoiese – Vado
- Correggese – Prato
- Pavia – Piacenza
- Virtus CiseranoBergamo – Vincente Milan Futuro-Varesina
- Rovato Vertovese – Este
- Mestre – Brian Lignano
- Valmontone – Orvietana
- Ancona – Altetico Ascoli
- Notaresco – Albalonga
- UniPomezia – Trastevere
- Città di Fasano – Savoia
- Francavilla – Martina
- Reggina – Nocerina
- Sancataldese – CastrumFavara