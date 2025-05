Cremonese-Juve Stabia 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Cremonese-Juve Stabia di Domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

CREMONA – Domenica 25 maggio, alle ore 17.15, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, avrà inizio Cremonese-Juve Stabia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2024-2025. La semifinale di andata, mercoledì scorso si é chiusa sul risultato di 2-1 in favore della Juve Stabia. Le Vespe hanno segnato con Pierobon e Adorante, mentre la Cremonese ha accorciato le distanze con Johnsen. La Cremonese punterà sul fattore campo per ribaltare il risultato e continuare sognare quella promozione in Serie A che esattamente un anno fa le sfuggì per un soffio.

Cronaca della partita

1° TEMPO

Squadre in campo, seguiremo le azioni salienti del ritorno della semifinale playoff. Sono gli ospiti a muovere il primo pallone del match. Dopo due minuti primo tentativo per Vasquez che raccoglie una respinta corta della difesa per calciare alto dal limite dell’area. Fasi di studio, si mantiene alta la squadra ospite che al 6′ non ha sfruttato un corner. Prima occasione pericolosa per Barbieri su sviluppo di una punizione al 9′ ma il suo destro quasi dal limite dell’area termina di poco a lato. Imbucata di Vasquez per l’inserimento in area di Vandeputte bravo ad arrivare prima sul pallone ma apre troppo il destro al minuto 14. Tra minuti più tardi problemi per Andreoni a seguito di uno scontro e gomito al volto, il giocatore viene accompagnato a bordo campo prima di poter tornare disponibile, vistoso turbante per lui.

Al 22′ su corner dalla sinistra Vandeputte pennella in area ma Ceccherini non arriva all’appuntamento di testa. Vantaggio della Cremonese al 28′ su azione di Barbieri sulla destra, scarico rasoterra per l’accorrente Castagnetti che in area piazza un piatto destro all’angolino verso il secondo palo. Pochi minuti più tardi palla gol sui piedi di Collocolo in area ma conclusione centrale respinta dal portiere con le gambe. La risposta delle Vespe con Pierobon al 34′ con il collo del piede sinistro da fuori area, parabola molto pericolosa di un soffio sopra l’incrocio dei pali. Ancora da fuori la squadra campana con Mosti, si distende e respinge Fulignati.

Tabellino in tempo reale

CREMONESE: Fulignati A., Folino F., Ceccherini F., Ravanelli L., Barbieri T., Collocolo M., Castagnetti M., Azzi P., Johnsen D., Vazquez F., Vandeputte J.. A disposizione: Bonazzoli F., De Luca M., Drago G., Gelli F., Majer Z., Moretti L., Nasti M., Pickel C., Tannander J., Triacca D., Valoti M., Zanimacchia L. Allenatore: Stroppa G..



JUVE STABIA: Thiam D., Peda P., Varnier M., Bellich M., Floriani R., Pierobon C., Mosti N., Andreoni C., Sgarbi L., Candellone L., Adorante A.. A disposizione: Baldi M., Dubickas E., Leone G., Louati A., Maistro F., Matosevic K., Meli M., Morachioli G., Piscopo K., Quaranta D., Rocchetti Y., Signorini A. Allenatore: Pagliuca G..



Reti: al 28' pt Castagnetti M. (Cremonese) .

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Juve Stabia

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. Allenatore: Giovanni Stroppa

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam, Varnier, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Andreoni; Sgarbi; Adorante, Candellone. Allenatore: Guido Pagliuca

Presentazione del match

La squadra di Stroppa parte con il vantaggio del miglior piazzamento in campionato: in caso di pareggio nel risultato aggregato, sarà la squadra lombarda a qualificarsi per la finale playoff senza tempi supplementari o rigori. La Cremonese ha esordito ai playoff in questa fase mentre la Juve Stabia ha già eliminato il Palermo.Nei due incroci di campionato finì 1-2 per lla Cremonese all’andata e 1-1 al ritorno. A dirigere la gara sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo, assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale Federico Dionisi di l’Aquila. Al Var Luca Pairetto di Nichelino, assistente al Var Luca Zufferli di Udine.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Stroppa dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Fulignati in porta e con Ceccherini, Ravanelli e Folino ipronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Castegnetti con Collocolo e Vandeputte mentre Barbieri e Azzi dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Johnsen e Bonazzoli.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – Pagliuca dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Thiam in porta e con una difesa a tre formata da Varnier, Peda e Bellich. In mezzo Pierobon con Mosti mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Floriani Mussolini e Fortini. Tra le linee Piscopo, di supporto alla coppia di attacco composta da Adorante e Candellone.

Probabili formazioni di Cremonese-Juve Stabia

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Folino; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Bonazzoli. Allenatore: Stroppa.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Varnier, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Fortini; Piscopo, Candellone; Adorante. Allenatore: Pagliuca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

