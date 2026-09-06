Cremonese-Padova: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cremonese-Padova di Domenica 6 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

CREMONA – Domenica 6 settembre 2026, alle 19.30, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, andrà in scena Cremonese-Padova, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2026-2027.

La Cremonese arriva alla terza giornata in piena emergenza tecnica e mentale. Dopo due sconfitte consecutive, la società ha deciso di esonerare Marco Giampaolo e affidare la panchina a Fabio Pecchia, chiamato a dare una scossa immediata a un gruppo che finora non ha trovato né ritmo né identità. I grigiorossi sono ancora a 0 punti, reduci dall’1-0 interno contro il Brescia e dal pesante 3-0 incassato a Cesena. L’unico segnale positivo è arrivato dalla Coppa Italia, dove la Cremonese ha superato il Parma 2-0 conquistando l’accesso agli ottavi.

Il Padova, invece, vive un momento opposto. La squadra di Antonio Calabro è imbattuta e ha raccolto 4 punti nelle prime due giornate, mostrando solidità e grande attenzione difensiva. L’esordio è stato brillante, con il successo per 1-0 nel derby contro il Cittadella, seguito da un prezioso 0-0 sul campo dell’Hellas Verona.

La sfida di questa sera allo Zini diventa così un incrocio tra due squadre agli antipodi: la Cremonese cerca una ripartenza immediata con Pecchia, il Padova vuole consolidare quanto di buono mostrato finora.

A dirigere l’incontro sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Gli assistenti saranno Thomas Miniutti (Maniago) e Simone Della Mea (Udine), mentre il quarto ufficiale sarà Giorgio Bozzetto (Bergamo). Al VAR ci sarà Francesco Cosso (Reggio Calabria), con Giacomo Paganessi (Bergamo) come AVAR.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-PADOVA]

CREMONESE:. A disposizione:



PADOVA:. A disposizione:



Reti:



Convocati Modena

Portieri: Agazzi, Festa, Liberali

Difensori: Luperto, Baschirotto, Fellipe Jack, Bianchetti, Rocchetti, Vogliacco

Cenrocampisti: Thorsby, Lottici Tessadri, Berti, Gerli, Lickunas, Collocolo, Pontisso, Lordkipanidze, Vandeputte, Elia, Licina

Attaccanti: De Luca, Djuric, Nasti, Bonazzoli

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 essenziale. Agazzi in porta, davanti a lui Vogliacco, Bianchetti, Luperto e Rocchetti, chiamati a ritrovare ordine dopo un avvio complicato. In mezzo Gerli e Pontisso garantiranno copertura e pulizia nella manovra, mentre sulla trequarti Licina, Berti e Vandeputte avranno il compito di dare ritmo e servire Bonazzoli, riferimento offensivo nel nuovo corso di Pecchia.

COME ARRIVA IL PADOVA – Il Padova risponde con il 3-5-2, struttura già collaudata da Calabro. Sorrentino guiderà la difesa con Dellavalle, Lovato e Pastina, mentre sulle fasce Carissoni e Cocchi offriranno ampiezza e continuità. In mezzo Pompetti, Zuelli e Fusi lavoreranno per equilibrio e gestione del possesso. Davanti, Moro e Caprari formano una coppia capace di muoversi con semplicità tra profondità e rifinitura.

Probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Rocchetti; Gerli, Pontisso; Licina, Berti, Vandeputte; Bonazzoli. Allenatore: Pecchia

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Moro, Caprari. Allenatore: Calabro

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: