Crotone – Foggia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Crotone-Foggia di sabato 21 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

CROTONE – Sabato 21 ottobre allo stadio Ezio Scida andrà in scena Crotone–Foggia, gara valevole per la nona giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio di inizio alle ore 18:30. Da una parte, la formazione di Lamberto Zauli che continua ad avere un rendimento altalenante: due sconfitte esterne contro Taranto (2-1) e Benevento (3-2) ma anche due vittorie interne con Picerno (2-1) e Sorrento (1-0) nelle ultime quattro gare. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Mirko Cudini che vengono da sette risultati utili consecutivi dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Taranto (2-0). Cinque le lunghezze che separano in classifica le due squadre: il Foggia secondo segue a -3 la capolista Juve Stabia con 15 punti frutto di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta mentre il Crotone è appena fuori dalla zona play-off a quota 10 a fronte di tre successi, un pareggio e quattro ko. Caccia ai tre punti in casa Foggia per provare ad avvicinarsi alla vetta della graduatoria mentre il Crotone ha bisogno di punti per iniziare a risalire la classifica. I precedenti tra le due compagini in Calabria sono quattordici: 4 pareggi, 6 successi del Crotone contro le 4 del Foggia. A dirigere l’incontro l’arbitro Niccolo’ Turrini della sezione di Firenze coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli di Latina e Matteo Pressato di Latina. Quarto Ufficiale: Gabriele Restaldo di Ivrea.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CROTONE-FOGGIA]

CROTONE:. A disposizione:



FOGGIA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Crotone

Portieri: 1 Dini, 12 Lucano, 22 D’Alterio

Difensori: 3 Giron, 5 Bove, 6 Gigliotti, 14 Crialese, 18 Loiacono, 21 Leo, 36 Spaltro

Centrocampisti: 8 Felippe, 10 Petriccione, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 19 Tribuzzi, 24 Giannotti, 28 Vitale, Schirò 39

Attaccanti: 7 D’Ursi, 9 Gomez, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 77 Pannitteri, 93 Tumminello.

Presentazione del match

QUI CROTONE – Tra i pali Dini, nel cuore della difesa Loiacono e Gigliotti mentre sulle corsie laterali prenderanno posto Leo e Giron. Sulla mediana Petriccione e Vitale. In avanti Tribuzzi, D’Ursi e Giannotti alle spalle dell’unica punta di Tumminello.

QUI FOGGIA – In porta Nobile con Rizzo, Salines, Carillo e Garattoni a comporre la linea difensiva. A centrocampo Rossi, Di Noia e Martini mentre in avanti spazio al tridente composto da Schenetti, Tonin e Peralta.

Le probabili formazioni di Crotone-Foggia

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Vitale, Petriccione; Tribuzzi, D’Ursi, Giannotti; Tumminello. Allenatore: Lamberto Zauli

FOGGIA (4-3-3): Nobile; Rizzo, Salines, Carillo, Garattoni; Rossi, Di Noia, Martini; Schenetti, Tonin, Peralta. Allenatore: Mirko Cudini

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, al canale 252 dell’emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione NOW TV.