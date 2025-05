Crotone-Vicenza 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Crotone-Vicenza di domenica 18 maggio 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie C

CROTONE – Domenica 18 maggio 2025, alle ore 16:00, allo Stadio Ezio Scida di Crotone, andrà in scena il match Crotone-Vicenza, partita valida per l’andata dei play-off di Serie C 2024/2025. Il Crotone arriva a questa sfida forte delle due vittorie ottenute nei turni precedenti dei play-off, prima contro la Juventus U23 (1-0) e poi contro la FeralpiSalò. Nel doppio confronto con i lombardi, i calabresi hanno avuto la meglio con un risultato complessivo di 4-3, grazie al 3-1 dell’andata e nonostante la sconfitta per 2-1 al ritorno.

Dall’altro lato del campo ci sarà il Vicenza, al debutto in questi play-off grazie al secondo posto conquistato nel Girone A. La squadra veneta, dopo una lunga rincorsa al Padova, era anche riuscita a prendersi la vetta della classifica, ma ha poi ceduto il passo ai biancoscudati con due sconfitte nelle ultime tre giornate. Il bottino finale per il Vicenza è stato di 83 punti, frutto di 25 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. La direzione di gara è affidata al sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, assistito da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Alessandro Parisi di Bari. Il quarto uomo sarà Gianluca Grasso Ariano della sezione di Irpinio mentre al VAR ci sarà Giampiero Miele di Nola e Domenico Castellone di Napoli.

Il tabellino in tempo reale

CROTONE: D'Alterio F., Guerini A. (dal 40' st Cocetta N.), Cargnelutti R., Di Pasquale D. (dal 1' st Armini N.), Giron M. (dal 40' st Silva J.), Vinicius, Gallo A. (dal 24' st Stronati R.), Ricci F. (dal 10' st Gomez G.), Tumminello M., Vitale M., Murano J.. A disposizione: Armini N., Barberis A., Cantisani R., Cocetta N., Gomez G., Groppelli F., Martino A. P., Oviszach E., Piras M., Rispoli A., Sassi J., Schiro T., Silva J., Stronati R., Vilardi M.



L.R. VICENZA: Confente A., Cuomo G. (dal 25' st Sandon T.), Leverbe M., Laezza G., De Col F., Zonta L., Carraro M. (dal 31' st Ronaldo), Della L. S., Costa F. (dal 42' st Beghetto A.), Rauti N. (dal 31' st Della Morte M.), Morra C. (dal 25' st Ferrari F.). A disposizione: Beghetto A., Della Morte M., Fantoni N., Ferrari F., Gallo E., Garnero M., Massolo S., Ronaldo, Sandon T., Talarico R.



Reti: al 21' st Murano J. (Crotone) al 45'+1 pt Leverbe M. (L.R. Vicenza) , al 26' st De Col F. (L.R. Vicenza) .



Ammonizioni: al 45'+3 pt Di Pasquale D. (Crotone), al 5' st D'Alterio F. (Crotone), al 9' st Cargnelutti R. (Crotone) al 26' pt Leverbe M. (L.R. Vicenza), al 29' st Ferrari F. (L.R. Vicenza).



Espulsioni: al 45'+1 st Cargnelutti R. (Crotone).

Le formazioni ufficiali di Crotone-Vicenza

CROTONE: 22 D’Alterio, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 10 Vitale, 11 Murano, 15 Vinicius, 16 Gallo, 18 Guerini, 20 Ricci, 93 Tumminello. A disposizione: 1 Sassi (GK), 12 Martino (GK), 2 Piras, 7 Oviszach, 8 Stronati, 9 Gomez, 13 Armini, 19 Cantisani, 21 Barberis, 23 Groppelli, 25 Cocetta, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 77 Vilardi. Allenatore: Longo

VICENZA: 98 Confente, 4 Carraro, 6 Leverbe, 7 Rauti, 8 Della Latta, 14 Cuomo, 23 Laezza, 26 De Col, 29 Zonta, 32 Costa, 90 Morra. A disposizione: 1 Massolo (GK), 12 Gallo (GK), 9 Ferrari, 10 Ronaldo, 13 Beghetto, 21 Garnero, 44 Talarico, 73 Sandon, 76 Fantoni, 99 Della Morte. Allenatore: Vecchi

La presentazione del match

QUI CROTONE – I padroni di casa, guidati da Longo, si schiereranno il 4-2-3-1. Tra i pali andrà D’Alterio, i terzini saranno Guerini e Giron con Armini e Di Pasquale a completare centralmente la difesa. Il centrocampo sarà composto da Gallo e Stronati mentre il tridente sulla trequarti alle spalle di Murano sarà composto da Silva, Tumminiello e Vitale.

QUI VICENZA – Gli ospiti, allenati da Vecchi, risponderanno con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Confente con Cuomo, Leverbe e Sandon a formare la linea difensiva. Larghi a centrocampo ci saranno Talarico e Beghetto con Zonta e Ronaldo a completare il reparto centralmente. Della Morte svarierà dietro le due punte Rauti e Morra.

Le probabili formazioni di Crotone-Vicenza

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Armini, Di Pasquale, Giron; Gallo, Stronati; Silva, Tumminello, Vitale; Murano. Allenatore: Longo.

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico, Ronaldo, Zonta, Beghetto; Della Morte; Rauti, Morra. Allenatore: Vecchi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Crotone-Vicenza valida per l’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirla previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

