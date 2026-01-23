Team Sprint Goms: Barp e Pellegrino secondi

Italia protagonista nella Team Sprint di Goms Italia protagonista nella Team Sprint di Goms: Barp‑Pellegrino secondi, Graz‑Carollo quarti

GOMS – L’Italia brilla ancora nella Team Sprint di Goms in tecnica libera. Elia Barp e Federico Pellegrino conquistano un eccellente secondo posto, confermando il risultato ottenuto a dicembre nella prova di Davos. Il veneto e il valdostano chiudono alle spalle della sola Norvegia, rappresentata dalla coppia Amundsen–Hedegart, dominatrice della gara.

Ottima prestazione anche per il secondo team azzurro: Davide Graz e Martino Carollo sfiorano il podio e terminano quarti, superati soltanto dagli Stati Uniti. Un doppio piazzamento che arriva nel momento migliore, a pochi giorni dalla Team Sprint olimpica di Milano Cortina 2026, in programma il 18 febbraio in Val di Fiemme.

Norvegia davanti, Italia protagonista nell’inseguimento

La Norvegia prova a fare selezione già dalla terza frazione, costruendo un piccolo ma decisivo margine che permette ai vichinghi di tagliare il traguardo in solitaria.

Alle loro spalle la battaglia è serrata: Graz e Barp guidano l’inseguimento su Amundsen nel penultimo giro, permettendo a Pellegrino e Carollo di giocarsi tutto nella frazione conclusiva.

Pellegrino resta agganciato alla scia dello statunitense Gus Schumacher nella salita finale e lo supera negli ultimi metri, regalando all’Italia una splendida medaglia d’argento. Italia 2 chiude quarta, davanti a Svezia e Svizzera.

Le parole di Pellegrino al traguardo

Federico Pellegrino, al traguardo accanto a Elia Barp, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo podio conquistato. Ha sottolineato come questo risultato rappresenti una conferma importante dopo il secondo posto ottenuto a Davos, soprattutto in un format che sarà lo stesso dei prossimi Giochi Olimpici.

L’azzurro ha evidenziato anche la prestazione dell’altra squadra italiana, con Graz e Carollo capaci di sfiorare a loro volta il podio. Ha ricordato però che i risultati di gennaio vanno interpretati con cautela, perché tutte le squadre – Italia compresa – stanno già lavorando con la testa rivolta a Milano Cortina 2026.

Nonostante ciò, Pellegrino ha spiegato che piazzamenti come quello di oggi rappresentano un’iniezione di fiducia preziosa per affrontare con ottimismo il mese di febbraio.