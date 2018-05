Serie B – Empoli e Cremonese non si fanno male: 1-1 al Castellani

Succede tutto nel secondo tempo con i lombardi che passano con Arini ma Donnarumma, su rigore, pareggia per i padroni di casa

EMPOLI – Nel match valido per la quarantesima giornata del campionato di Serie B Empoli e Cremonese si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella seconda frazione con gli ospiti che, alla prima vera chance, passano con Arini ma la gioia dura poco perché qualche minuto più tardi i toscani pareggiano con un rigore di Donnarumma. Con questo pareggio la compagine toscana resta saldamente in testa con 79 punti mentre i lombardi fanno un passo in avanti verso la salvezza salendo a 45 punti.

La cronaca della partita

QUI EMPOLI – Andreazzoli, che recupera Zajc e Donnarumma, potrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto arretrato con Di Lorenzo e Pasqual sulle fasce mentre al centro Maietta e Veseli. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Bennacer e Krunic mezze ali mentre in attacco Traorè a supporto della coppia formata da Rodriguez e Caputo.

QUI CREMONESE – Mandorlini, invece, dovrebbe rispondere col 4-3-3 con Ujkani tra i pali, reparto arretrato composto da Cinaglia e Renzetti sulle fasce mentre al centro Marconi e Claiton. A centrocampo Pesce in cabina di regia con Arini e Cinelli mezze ali mentre a comporre il tridente d’attacco Perrulli, Brighenti e Gomez.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Veseli, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Traorè; Rodriguez, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

CREMONESE (4-3-3): Ujkani; Cinaglia, Marconi, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce, Cinelli; Perrulli, Brighenti, Gomez. Allenatore: Mandorlini

Stadio: Castellani