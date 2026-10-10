Palermo spettacolo a Empoli: rimonta, brividi e poker da capolista

Diretta Empoli-Palermo di Sabato 10 ottobre 2026: gara ricca di emozioni. Decisive le reti di Pohjanpalo, Palumbo, Johnsen e Cassandro dopo l’iniziale vantaggio toscano

EMPOLI – L’ennesima prova di forza del Palermo arriva al termine di una partita folle e spettacolare. I rosanero di Filippo Inzaghi espugnano il campo dell’Empoli con un roboante 4-2, consolidando il primato in classifica dopo una gara dominata per lunghi tratti ma complicata dagli episodi nel finale.

L’avvio sorride ai padroni di casa, che sfiorano subito il vantaggio con Popov, fermato dalla traversa su un preciso cross di Corrado. È però soltanto un lampo, perché il Palermo prende rapidamente il controllo della gara e costruisce una lunga serie di occasioni da rete. Seghetti è protagonista assoluto, salvando prima su Vavassori con l’aiuto del palo e poi opponendosi al tentativo di Palumbo. I siciliani continuano a premere con Pohjanpalo, Palumbo e ancora Vavassori, che colpisce anche una traversa prima dell’intervallo.

Lo 0-0 del primo tempo premia soprattutto l’Empoli. Nella ripresa, infatti, i toscani trovano il vantaggio quasi a sorpresa. Un tiro di Saporiti viene deviato con la mano da Ceccaroni e, dopo il richiamo del VAR, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Saporiti non sbaglia e firma l’1-0.

La reazione del Palermo è immediata. Pochi minuti più tardi Pohjanpalo, sempre decisivo, ribadisce in rete da pochi passi un cross rasoterra di Bani per l’1-1. Al 20′ arriva il sorpasso grazie a una perla di Palumbo, che si accentra e lascia partire un sinistro imparabile sotto la traversa. I rosanero sembrano chiudere i giochi con il 3-1 firmato da Johnsen in contropiede.

Il finale, però, regala nuove emozioni. Marinelli assegna un secondo rigore all’Empoli per un fallo su Shpendi. Fortin respinge il primo tentativo, ma il penalty viene fatto ripetere per ingresso anticipato in area. Sul secondo tentativo Popov non sbaglia e riapre il match. I toscani sperano nella rimonta, ma nel recupero Cassandro chiude definitivamente i conti con il gol del 4-2 sugli sviluppi di una ripartenza.

Tre punti meritati per il Palermo, protagonista di una prestazione offensiva di alto livello nonostante qualche leggerezza di troppo. Per l’Empoli del nuovo corso targato Andreoletti resta invece una sconfitta che evidenzia qualche segnale positivo, ma anche diversi aspetti da migliorare.

Tabellino

EMPOLI: Seghetti J., Curto M., Romagnoli S. (dal 1′ st Zedadka K.), Cauz C., Ceesay J. (dal 44′ st Egan M.), Magnino L., Bandinelli F. (dal 1′ st Deli L.), Biondini E. (dal 26′ st Degli Innocenti D.), Corrado N. (dal 26′ st Shpendi S.), Popov B., Saporiti E.. A disposizione: Belardinelli L., Bembnista D., Degli Innocenti D., Deli L., Egan M., Filippis E., Indragoli G., Meznar F., Perisan S., Shpendi S., Zedadka K. Allenatore: Andreoletti M..

PALERMO: Fortin M., Cassandro T., Bani M., Ceccaroni P., Augello T., Segre J. (dal 35′ st Hernani), Ranocchia F. (dal 35′ st Estevez N.), Vavassori D., Palumbo A. (dal 35′ st Mazzitelli L.), Johnsen D. (dal 40′ st Peda P.), Pohjanpalo J. (dal 35′ st Gabrielloni A.). A disposizione: Bozzolan A., Estevez N., Gabrielloni A., Gomes C., Gyasi E., Hernani, Magnani G., Mazzitelli L., Nespola M., Peda P., Perin M., Pierozzi N. Allenatore: Inzaghi F..

Reti: al 5′ st Saporiti E. (Empoli) , al 34′ st Popov B. (Empoli) al 12′ st Pohjanpalo J. (Palermo) , al 20′ st Palumbo A. (Palermo) , al 24′ st Johnsen D. (Palermo) , al 43′ st Cassandro T. (Palermo) .

Ammonizioni: al 12′ st Seghetti J. (Empoli) al 30′ st Ranocchia F. (Palermo).

Presentazione del match

Sabato 10 ottobre, alle ore 15, allo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena, andrà in scena Empoli-Palermo, gara valida per la sesta gionata di Serie B 2026-2027.

Da un lato l’Empoli vive un momento di profonda difficoltà, certificato da un avvio di stagione avaro di soddisfazioni e culminato nell’esonero del tecnico Guido Pagliuca. La dirigenza toscana ha affidato la panchina a Massimiliano Andreoletti, chiamato a invertire la rotta dopo tre sconfitte in cinque gare e una marcata sterilità offensiva. L’esordio del nuovo allenatore rappresenta una prova durissima, aggravata dall’assenza di pareggi nel bilancio dei padroni di casa e dalla necessità immediata di ritrovare brillantezza.

Dall’altro lato i rosanero guidati da Filippo Inzaghi comandano la classifica con autorità, forti di un cammino quasi perfetto impreziosito da quattro vittorie e un pareggio. La spinta offensiva dei siciliani poggia sui gol di Joel Pohjanpalo e su una media realizzativa di due reti a partita, numeri che certificano le ambizioni di promozione diretta della squadra.

La direzione della sfida è stata affidata al fischietto Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Perrotti, dal quarto ufficiale Scatena e dalla coppia al VAR formata da Marini e Pagnotta.

Il bilancio complessivo dei ventotto confronti ufficiali sorride alla formazione toscana, che finora ha conquistato undici successi a fronte dei sette ottenuti dai siciliani, completati da dieci pareggi. Tuttavia, la tendenza recente si è tinta decisamente di rosanero, con il Palermo capace di sfatare il classico tabù del Castellani proprio nel corso della passata stagione. In quell’occasione gli ospiti si imposero con un netto 3-1, trascinati dalla doppietta del bomber Joel Pohjanpalo e dal sigillo di Le Douaron, vanificando la rete locale di Pellegri. La supremazia dei rosanero si è confermata anche nel match di ritorno giocato al Barbera, chiuso con un pirotecnico 3-2 sempre griffato dall’attaccante finlandese

COME ARRIVA L’EMPOLI – L’Empoli di Massimiliano Andreoletti dovrebbe schierarsi con il modulo 3-5-2: tra i pali c’è Seghetti, protetto dal terzetto difensivo formato da Curto, Romagnoli e Cauz. Sugli esterni agiscono Ceesay e Corrado, mentre in mezzo al campo la mediana è composta da Biondini, Yepes e Saporiti, a supporto della coppia d’attacco formata da Distefano e Popov.

COME ARRIVA IL PALERMO – Il Palermo di Filippo Inzaghi dovrebbe rispondere con il classico 4-2-3-1. Davanti al portiere Fortin la linea a quattro vede schierati Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mediana agiscono Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti operano Vavassori, Palumbo e Johnsen alle spalle del terminale offensivo Joel Pohjanpalo.

Probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Curto, Romagnoli, Cauz; Ceesay, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; Distefano, Popov. Allenatore: Massimiliano Andreoletti

PALERMO – (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: