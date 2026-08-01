Empoli-Spezia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Empoli-Spezia di Sabato 1 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Precampionato

PETROIO – Sabato 1 agosto 2026, il Centro Sportivo di Petroio ospiterà la partita Empoli-Spezia, sfida valida per il precampionato. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18.00.

L’Empoli arriva all’appuntamento forte di un percorso netto nelle prime uscite estive. I toscani hanno inaugurato la preseason con un convincente 8-0 sul Castelfiorentino United, prima di superare di misura la Virtus Entella grazie a una rete di Monaco. Due vittorie che hanno evidenziato una squadra già brillante sul piano atletico e capace di offrire risposte incoraggianti sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Anche lo Spezia si presenta alla sfida con il morale alto dopo un precampionato fin qui ricco di gol e risultati positivi. I liguri hanno esordito battendo la Pontremolese per 3-0, hanno poi travolto il Follo FC con un roboante 13-0 e hanno chiuso il ritiro imponendosi per 8-2 sulla Primavera bianconera. Tre successi consecutivi che hanno permesso allo staff tecnico di ruotare l’intera rosa, testare diverse soluzioni di gioco e raccogliere indicazioni positive in vista dei primi impegni ufficiali.

La sfida tra Empoli e Spezia rappresenta quindi il banco di prova più impegnativo affrontato finora da entrambe le formazioni: un confronto tra due squadre di livello che consentirà ai rispettivi allenatori di valutare la crescita del gruppo contro un avversario di pari categoria, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI EMPOLI-SPEZIA]

EMPOLI (ITA):. A disposizione:



SPEZIA (ITA):. A disposizione:



Reti: al 3' pt Di Stefano F. (Empoli (ITA)) .

al 3' pt Di Stefano F. (Empoli (ITA)) .

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Alessandro Niccolai, coadiuvato dagli assistenti Barretta e Rastrelli. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’EMPOLI – Il tecnico Pagliuca dovrebbe confermare il 3-5-2, con Persian a difesa della porta; Curto, Guarino e Tosto formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo dovrebbero agire Egan, Magnino, Yepes, Saporiti e Babalola, mente Distefano e Monaco agiranno come riferimenti offensivi della squadra. La formazione toscana punta ad avere un centrocampo numeroso, esterni di grande corsa e un trequartista che agisce a supporto dell’unica punta, favorendo sia il possesso palla sia le ripartenze.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Il tecnico Turati dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Saar tra i pali; Vignali, Spedalieri, Sganzerla e Capolupo a comporre la linea difensiva. In mediana agiranno Joselito e Bright, chiamati a garantire equilibrio tra fase di interdizione e costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio a Cannavò, Florenzi e Cardinali, a supporto dell’unica punta Mazzocchi, incaricato di finalizzare la manovra offensiva. Il sistema di gioco permetterà ai liguri di sviluppare la propria manovra attraverso il possesso palla e la qualità dei trequartisti, sfruttando gli inserimenti tra le linee e la mobilità del centravanti.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Perisan; Curto, Guarino, Tosto; Egan, Magnino, Yepes, Saporiti, Babalola; Distefano, Monaco. Allenatore: Pagliuca.

SPEZIA (4-2-3-1): Saar; Vignali, Spedalieri, Sganzerla, Capolupo; Joselito, Bright; Cannavò, Florenzi, Cardinali; Mazzocchi. Allenatore: Turati.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Empoli e Spezia in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.