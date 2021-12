Empoli – Udinese 2-1: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Udinese di lunedì 6 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 16a giornata di Serie A

EMPOLI – Lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 18:30 verrà disputata la partita Empoli – Udinese, gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie A. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa allenata da Aurelio Andreazzoli, che nel corso delle ultime due giornate ha ottenuto un pareggio e una vittoria. Attualmente i toscani occupano l’11a posizione in classifica con 20 punti. Dall’altra parte del campo troviamo l’Udinese allenato da mister Luca Gotti, che arriva da una serie negativa di una sconfitta e due pareggi consecutivi. L’ultimo, spettacolare, contro la Lazio lo scorso 2 dicembre. La formazione friulana è comunque 14a in classifica con 16 punti. Attualmente in vetta alla classifica di Serie A il Napoli, con 36 punti, davanti a Milan ed Inter, rispettivamente a quota 35 e 34 punti.

Cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - UDINESE 2-1 (2'T) SECONDO TEMPO 14' BAJRAMI!!!! 2-1 EMPOLI! Parisi sulla sinistra salta De Maio e sul cross basso sul primo palo Pinamonti si porta dietro Nuytinck e a centroarea solissimo da due passi Bajrami deve solo spingerla con il piatto nella porta sguarnita 12' uno contro uno tra Parisi e Deulofeu con quest'ultimo che prova a concludere sul primo palo ma esterno della rete 10' dentro Nuytick per Samir e Jajalo per Soppy 9' cross dalla sinistra con Pinamonti che di testa non inquadra lo specchio della porta 6' salvataggio sulla linea di Viti! Spunto di Success che in area supera Tonelli e invece di calciare da due passi cerca un assist per Beto intercettato 5' STOJANOVIC!!! PAREGGIO DELL'EMPOLI! Ricci apre sul compagno bravo ad accentarsi in area aggirando facilmente Udogie e mancino angolato alla destra di Silvestri! 3' corner dalla destra molto insidioso di Deulofeu, sul primo palo Beto anticipa Haas ma il suo colpo ti testa termina alto! 2' gioco fermo, a terra Arslan dopo uno scontro con Zurkowski e staff medico in campo. L'arbitro ammonisce il giocatore dell'Empoli si riparte con il calcio d'avvio per l'Udinese, nessun cambio nell'intervallo squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 dell'Udinese che ha sfruttato al meglio un'azione di rimessa e si è difesa con ordine 46' su cross di Success dalla sinistra Vicario non riesce a bloccarla a terra ma si riscatta da due passi su Udogie che con il mancino tentava il tap in 44' 1 minuto di recupero 43' cross di Parisi sul primo palo dove era in agguato Cutrone, intervento goffo ma efficace di Silvestre. Sull'angolo svetta Beto ad allontanare e fallo in attacco di Cutrone 40' mano larga di Soppy su Zurkowsky sulla sua ripartenza, giallo per lui 37' conclusione dai 25 metri con il destro di Arslan e Vicario deve buttarsi sulla sua sinistra per deviare in angolo! Sugli sviluppi De Maio si fa mle nel tentativo si anticipare sotto porta Parisi e fallo in attacco, colpo sotto al ginocchio per lui 32' cross dal vertice sinistro dell'area per Cutrone, palla tra le braccia di Silvestri 30' giallo a Samir, fallo da dietro su Pinamonti. Cartellino pesante perchè diffidato salterà il prossimo turno 29' conclusione centrale di Success dal limite, nessun problema per Vicario 22' DEULOFEU!!! VANTAGGIO DELL'UDINESE: lungo lancio per Success che sulla trequarti fa un bel controllo quindi fa un dai e vai con il compagno e diagonale preciso che si infila all'angolino alla sinistra del portiere 18' spinta di Samir su Pinamonti, punizione dalla trequarti d'attacco: batte Bajrami che pesca Cutrone in area ma diagonale deviato in angolo dall'attento Silvestri, nulla di fatto sugli sviluppi 15' palla gol divorata da Beto! Su errore di Tonelli, Deoulofeu lo serve di prima ma conclusione troppo affrettata su Vicario che para senza problemi 15' lancio in area molto bello di Tonelli per Cutrone che in area aggancia la sfera ma calcia alto 12' contropiede non sfruttato da Udogie che in area invece di tentare una conclusione opta per il passaggio a Beto ma è intercettato 10' cross di Deulofeu murato, c'è l'angolo: batte lo stesso giocatore verso il primo palo dove Beto salta davanti a Zurkowski ma di testa non inquadra la porta 8' bello scatto di Soppy che costringe al fallo Parisi e giallo inevitabile 4' destro insidioso di Zurkowski dal limite e insidiosa alla destra di Silvestri bravo nella risposta in angolo! 3' ottima chiusura di Makengo su Haas che stava raccogliendo un bel cross dal fondo verso il secondo palo 1' buona chiusura di Soppy su Pinamonti in area, intervento quasi decisivo per l'attaccante avrebbe battuto a colpo sicuro Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Empoli in maglia azzurra, Udinese nella classica bianconera Squadre in campo, tutto pronto per l'inizio del match! A centrocmapo Tonelli e Samir per decidere chi batterà il calcio d'inizio Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live di Empoli - Udinese. Seguiremo l'incontro a partire dalle 18.30. TABELLINO EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Zurkowski, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani; Marchizza, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Henderson, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, Luperto, Ismajli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, De Maio, Samir (dal 10' st Nuytinck), Udogie; Soppy (dal 10' st Jajalo), Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri. Allenatore: Luca Gotti Reti: al 22' pt Deulofeu, al 5' st Stojanovic Ammonizioni: Parisi, Soppy, Zurkowski Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Zurkowski, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani; Marchizza, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Henderson, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, Luperto, Ismajli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, De Maio, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Nuytinck, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri. Allenatore: Luca Gotti

La presentazione del match

QUI EMPOLI – La squadra di casa potrebbe adottare il modulo 4-3-1-2, con Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi in posizione arretrata. A centrocampo troviamo la cerniera composta da Haas, Ricci ed Henderson, alle spalle di Bajrami sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Di Francesco e Pinamonti.

QUI UDINESE – I friulani di mister Luca Gotti potrebbero scendere in campo con il modulo 4-4-2, con Perez, Becao, Samir e Udogie a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Soppy, Arslan, Makengo e Deulofeu, alle spalle della coppia Success-Beto.

Probabili formazioni di Empoli – Udinese

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, Becao, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. Allenatore: Luca Gotti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Empoli – Udinese, valido per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) e, in streaming, sulla app SkyGo.