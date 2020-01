Diretta Virtus Entella – Cremonese: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Virtus Entella – Cremonese del 25 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CHIAVARI – Sabato 25 gennaio, alle 15, allo Stadio Comunale di Chiavari si gioca Virtus Entella – Cremonese, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pirotecnico pareggio per 4-4 sul campo della Cremonese e, soprattutto, da cinque risultati utili; in classifica sono sorprendentemente quarti con 30 punti, a pari merito col Cittadella. Otto lunghezze in meno per gli ospiti, soltanto diciassettesimi contrariamente alle aspettative di inizio stagione; nell’ultima partita disputata hanno pareggiato in casa contro il Venezia. Sono otto i precedenti giocati a Chiavari tra le due compagini, con il bilancio di quattro vittorie dei liguri, tre pareggi e una sola affermazione dei grigiorossi. All’andata ha vinto l’Entella grazie al gol di Schenetti.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Boscaglia.



CREMONESE:. A disposizione:. Allenatore: Massimo Rastelli.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Cremonese

L’Entella potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Contini tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Chiosa-Pellizzer e da Coppolaro e Sala ai lati. A centrocampo Eramo, Paolucci e Nizzetto. Sulla trequarti Schenetti di supporto al tandem d’attacco formato da Mancosu e De Luca. Probabile modulo 3-5-2 per la Cremonese con Agazzi in porta e retroguardia composta da Caracciolo, Claiton e Ravanelli. In mezzo aò campo Arini, Castagnetti e Deli; sulle corsie Mogos e Migliore. Davanti Palombi e Ciofani.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro; Chiosa; Pellizzer; Sala; Nizzetto; Paolucci; Eramo; Schenetti; Mancosu, De Luca. Allenatore: Boscaglia.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo; Claiton; Ravanelli; Mogos; Arini; Castagnetti; Deli; Migliore; Palombi; Ciofani. Allenatore: Rastelli.

Dove seguire Virtus Entella – Cremonese

Il match Virtus Entella – Cremonese, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.