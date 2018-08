I risultati del secondo turno preliminare dell’Europa League 2018/2019, tra sei giorni si torna in campo per il terzo turno.

SARAJEVO – Nella giornata di ieri è andato in archivio il secondo turno preliminare dell’Europa League 2018/2019. Nessun problema dell’Atalanta che, dopo il 2-2 dell’andata, ha demolito il Sarajevo vincendo 8-0. Qualche sorpresa, però, nelle sfide giocate ieri sera con l’AZ esclusa dal Kairat. Nessun problema per il Siviglia che, dopo il 4-0 dell’andata, vince 3-1 in casa dell’Ujpest. Di seguito tutti i risultati del secondo turno di Europa League.

Europa League 2018/2019 – I risultati del secondo turno

Alashkert (Arm)-Sutjeska (Mne) 0-0 (1-0)

Laçi (Alb)-Molde (Nor) 0-2 (0-3)

AEK Larnaca (Cyp)-Dundalk (Irl) 4-0 (0-0)

Trencin (Svk)-Gornik Z. (Pol) 4-1 (1-0)

Din. Minsk (Blr)-Dun. Streda (Svk) 4-1 (3-1)

Flora (Est)-APOEL (Cyp) 2-0 (0-5)

Slavia Sofia (Bul)-Hajduk Split (Cro) 2-3 (0-1)

Trakai (Ltu)-Partizan (Srb) 1-1 (0-1)

Valletta (Mlt)-Zrinjski (Bih) 1-2 (1-1)

Hacken (Swe)-RB Lipsia (Ger) 1-1 (0-4)

Lilleström (Nor)-LASK Linz (Aut) 1-2 (0-4)

Admira (Aut)-CSKA Sofia (Bul) 1-3 (0-3)

AIK Stockholm (Swe)-Nordsjaelland (Den) 0-1 (0-1)

Apollon (Cyp)-Zeljeznicar (Bih) 3-1 (2-1)

Lincoln (Gib)-TNS (Wal) 1-1 (1-2)

Mariupol (Ukr)-Djurgarden (Swe) 2-1 dts (1-1)

Progrès Niedercorn (Lux)-Honved (Hun) 2-0 (0-1)

Sparta Praga (Cze)-Sp. Subotica (Srb) 2-1 (0-2)

Vaduz (Lie)-Zalgiris (Ltu) 1-1 (0-1)

Atromitos (Gre)-Dynamo Brest (Blr) 1-1 (3-4)

Slovan Bratislava (Svk)-Balzan (Mlt) 3-1 (1-2)

Asteras T. (Gre)-Hibernian (Sco) 1-1 (2-3)

Besiktas (Tur)-B36 Torshavn (Fai) 6-0 (2-0)

Copenhagen (Den)-Stjarnan (Ice) 5-0 (2-0)

Vikingur (Fai)-Torpedo Kutaisi (Geo) 0-4 (0-3)

Vitesse (Ned)-FC Viitorul (Rou) 3-1 (2-2)

Maribor (Slo)-Chikhura (Geo) 2-0 (0-0)

Sarajevo (Bih)-Atalanta (Ita) 0-8 (2-2)

Domzale (Slo)-Ufa (Rus) 1-1 (0-0)

FCSB (Rou)-Rudar (Slo) 4-0 (2-0)

AZ Alkmaar (Ned)-Kairat (Kaz) 2-1 (0-2)

Bordeaux (Fra)-Ventspils (Lat) 2-1 (1-0)

Burnley (Eng)-Aberdeen (Sco) 3-1 dts (1-1)

Drita (Kos)-Dudelange (Lux) 1-1 (1-2)

La Fiorita (San)-Spartaks Jurmala (Lat) 0-3 (0-6)

Lech Poznan (Pol)-Shakhtyor Soligorsk (Blr) 3-1 (1-1)

Rangers (Sco)-Osijek (Cro) 1-1 (1-0)

Sarpsborg 08 (Nor)-St. Gallen (Sui) 1-0 (1-2)

Crusaders (Nir)-Olimpija Ljubljana (Slo) 1-1 (1-5)

Radnicki Nis (Srb)-Maccabi Tel Aviv (Isr) 2-2 (0-2)

Rio Ave (Por)-Jagiellonia (Pol) 4-4 (0-1)

Ujpest (Hun)-Siviglia (Esp) 1-3 (0-4)

Hafnarfjordur (Ice)-Hapoel Haifa (Isr) 0-1 (1-1)

Valur (Ice)-FC Santa Coloma (And) 3-0 (0-1)