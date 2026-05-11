Finale Coppa Italia: su Bazr i palloni dei gol di Lazio‑Inter

Lega Serie A e Bazr mettono a disposizione i palloni dei gol della Finale di Coppa Italia 2026 Lazio‑Inter: protagonista il PUMA Orbita Gold

ROMA – I gol sono da sempre il momento più iconico del calcio, ciò che decide una partita e racchiude mesi di lavoro, emozioni e sacrifici. Anche per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter, la Lega Serie A offrirà ai tifosi un’opportunità esclusiva: ottenere i palloni dei gol segnati durante il match.

Grazie alla partnership con Bazr, al termine della partita sarà possibile aggiudicarsi gli iconici palloni da collezione utilizzati in campo. Per la finale verrà impiegato il PUMA Orbita Serie A – colorway Gold, una versione celebrativa realizzata in esclusiva per gli atti conclusivi della competizione.

I tifosi potranno accedere ai palloni dei gol direttamente tramite la piattaforma Bazr, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, trasformando un momento decisivo della partita in un oggetto unico e irripetibile.