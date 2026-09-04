Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026: Caorle pronta a incoronare i nuovi campioni del beach volley

Le Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026 di beach volley arrivano a Caorle: formula, tabelloni, dirette TV, streaming e programma completo del 4-6 settembre

Caorle torna al centro della scena del beach volley italiano. Dopo tre anni di assenza, la località veneta ospita nuovamente le Finali del Campionato Italiano Assoluto 2026, in programma dal 4 al 6 settembre allo Sport Village sul lungomare Trieste. Un ritorno atteso, che riporta nella storica cornice del litorale veneto l’atto conclusivo di un circuito giunto alla sua 33ª edizione, dopo otto tappe disputate in sette regioni tra Assolute e Gold.

Il weekend si apre con le qualifiche del venerdì, dove scenderanno in campo anche i campioni in carica: Ranghieri–Alfieri e Gottardi–Orsi Toth. Entrambe le coppie, teste di serie numero 9, dovranno infatti partire dal primo turno di qualificazione, non avendo raccolto punti sufficienti per accedere direttamente al main draw. Una situazione che aggiunge interesse e imprevedibilità alla corsa verso lo scudetto.

La conferenza stampa di presentazione, tenuta il 1° settembre, ha confermato l’attesa per un evento che negli anni ha visto trionfare nomi simbolo del movimento italiano: da Lupo e Nicolai a Menegatti e Gottardi. Anche questa edizione promette spettacolo fin dalle prime battute.

La formula

La Finale si disputa con pool play FIVB, main draw da 16 coppie e qualifiche a eliminazione diretta da 32. Otto coppie accedono direttamente al tabellone principale in base ai punti raccolti durante la stagione, mentre le altre otto arrivano dalle qualifiche. Il titolo maschile e femminile sarà assegnato alle coppie vincitrici della Finale.

Tabellone femminile

Le otto coppie qualificate direttamente al main draw sono: They–Breidenbach (4080 pt), Pelloia–Mancinelli (3415), Gradini–Frasca (3335), Sanguigni–Balducci (3035), Puccinelli–Mattavelli (2655), Rottoli–Shpuza (2595), Tallevi Diotallevi–Franzoni (2570), Pratesi–Orciani (2515).

Tabellone maschile

Accedono di diritto: Marchetto–Burgmann (3610 pt), Sacripanti–Titta (3500), Ulisse–Spadoni (3305), Andreatta–Acerbi (3215), Iervolino–Marchesan (3030), Borraccino–Viscovich (2940), Camozzi–Siccardi (2810), Luisetto–Mussa (2575).

Dirette streaming e TV

Tutti i match, tranne semifinali e finali, saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube FIPAV. Le finali di domenica 6 settembre saranno invece in diretta TV su Rai Sport, Rai Play, RaiNews.it e Sky.

Programma di domenica 6 settembre

10:00 – Semifinale femminile (Rai Sport)

11:00 – Semifinale femminile (Rai Sport)

12:00 – Semifinale maschile (Rai Sport)

13:00 – Semifinale maschile (Rai Sport)

16:00 – Finale femminile (Rai Play, differita Rai Sport 23:30) / Sky 259

17:00 – Finale maschile (Rai Play, differita Rai Sport 23:30) / Sky 259

Radio Kiss Kiss

Per il quinto anno consecutivo, gli eventi Gold saranno seguiti anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del circuito.

Montepremi

La FIPAV ha stanziato 20.000 euro per genere per l’appuntamento conclusivo.

Calendario 2026

Falconara (AN), Termoli (CB), Marina di Ravenna (RA), Marina di Modica (RG), San Cataldo (LE), Montesilvano (PE), Cordenons (PN), Vasto (CH), Caorle (VE).