Finlandia-Polonia 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Finlandia-Polonia di Martedì 10 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Qualificazione Mondiali

HELSINKI – Martedì 10 giugno 2025 , alle ore 20:45 riflettori puntati su Finlandia – Polonia , match valido per le qualificazioni al campionato del Mondo 2026 . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Polonia ha vinto con il risultato di 5-1 . Appuntamento all’Helsinki Olympic Stadium dove il match sarà diretto dell’arbitro Pinheiro J. . I bookmakers ripongono molta fiducia nella Polonia , quotando la vittoria a 2.15 mentre il pareggio a 3.20 e la sconfitta a 3.60 .

La Finlandia , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 1 pareggiata e 3 perse; ha siglato 3 gol e subiti 7 . Arriva dalla sconfitta per 2-0 di sabato contro Olanda, risultato che non stravolte il cammino della nazionale . Contro i polacchi hanno centrato solo 3 vittorie mentre i pareggi sono 8 e le sconfitte ben 20 . Hanno raccolto poco nella ultime 11 internazionali con appena una vittoria su Malta . Il bilancio della Polonia é invece di 3 vinte, 0 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 7 reti realizzate e 7 prese. Dopo aver superato in casa Malta e Lituania un test molto importante in trasferta .

Ricordiamo che nel Gruppo G prima é la Polonia con 6 , seguita da Finlandia con 4 e Olanda con 3 mentre Lituania 2 e Malta 1 .

Tabellino in tempo reale

FINLANDIA: Hradecky L., Peltola M., Hoskonen A., Uronen J., Lod R., Kairinen K., Kamara G., Tenho M., Antman O., Jensen F., Pohjanpalo J.. A disposizione: Alho N., Ivanov R., Joronen J., Jyry T., Kallman B., Niskanen I., Pikkarainen J., Pukki T., Sinisalo V., Suhonen A., Tikkanen V., Valakari O. Allenatore: Friis J..



POLONIA: Skorupski L., Skrzypczak M., Bednarek J., Kiwior J., Cash M., Szymanski S., Slisz B., Moder J., Zalewski N., Piatek K., Swiderski K.. A disposizione: Bereszynski B., Bogusz M., Buksa A., Bulka M., Dawidowicz P., Frankowski P., Kaminski J., Mrozek B., Oyedele M., Piotrowski J., Walukiewicz S., Wieteska M. Allenatore: Probierz M..



Reti: al 31' pt Pohjanpalo J. (Finlandia) .



Ammonizioni: al 35' pt Kairinen K. (Finlandia) al 34' pt Bednarek J. (Polonia).

Probabili formazioni

FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Alho, Ivanov, Hoskonen, Uronen: Peltola, Tenho; Antnan, Karinen, Lod; Pohjampalo. Ct. Friis

POLONIA (3-5-2): Bulka; Skrzypczak, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Slisz, Moder, Zalewski; Buska, Grosicki. Ct. Probierz

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Finlandia – Polonia , sarà trasmessa in esclusiva su NOW TV , SKY Go Italia, TV8 . Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

