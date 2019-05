Fiorentina – Genoa, le formazioni ufficiali

FIRENZE – Tutto è pronto allo stadio Artemio Franchi di Firenze per l’attesissima sfida tra Fiorentina e Genoa, valida per la trentottesima e ultima giornata del Campionato di Serie A. In palio c’è la salvezza per entrambe le squadre, intrecciata col risultato che l’Empoli riuscirà a portare a casa da San Siro, dove è impegnato contro l’Inter.

Il Genoa è terzultimo con 37 punti e si salva se vince e, qualora dovessse arrivare a pari punti con Udinese e Fiorentina, lo facesse con due gol di scarto oppure se pareggia e l’Empoli perde. La squadra di Andreazzoli, quartultima a quota 38, deve vincere oppure pareggiare e sperare che il Genoa pareggi o perda; puo anche permettersi di uscire sconfitta da San Siro purchè la Fiorentina vinca contro la squadra di Prandelli. La Viola, con i suoi 40 punti, è quella messa meglio e può accontentarsi anche di un punticino.

A breve saranno comunicate le scelte di Montella e Prandelli.

