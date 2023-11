Foggia – Latina: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia – Latina di Venerdì 24 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 15° giornata di Serie C – Girone C

FOGGIA – Venerdì 24 novembre 2023 , andrà in scena Foggia – Latina , match valido per la giornata 15 del campionato Serie C – Girone C . Calcio di inizio previsto per le ore 20:45 . L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 23 dicembre 2022 , il Foggia ha ottenuto la vittoria per 1-5 . Successo costruito nella prima frazione di gioco grazie e Ogunseye, Garattoni e Di Noia. L’incontro si svolgerà nello stadio Zaccheria e sarà diretto dall’arbitro Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Daniele Sbardella di Belluno; quarto ufficiale Loris Graziano di Rossano . Il Foggia é dato per favorito con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.00 mentre il pareggio è dato a 3.10 e la sconfitta a 3.70.

Negli ultimi cinque match disputati la Foggia ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 4 reti e ha subito 6 . Con il successo per 2-0 in casa contro il Messina si è interrotto il digiuno che durava cinque turni (sei se consideriamo anche l’impegno di Coppa Italia). Il Latina ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ha segnato 5 gol e ha subito 5 . Nello scorso turno ha rotto il filotto di tre incontri senza sconfitta lasciando l’intera posta in palio in casa 3-0 contro il Picerno questo dopo l’exploit di Messina e quello di Giugliano, quest’ultimo per il secondo turno di Coppa Italia.

I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Ricordiamo che in Serie C – Girone C prima é la Juve Stabia con 29 , seguita da Picerno, Avellino e Benevento con 26 quindi Casertana 24, Taranto 23, Latina e Crotone 22.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FOGGIA-LATINA]

FOGGIA:. A disposizione:



LATINA:. A disposizione:



Reti:



Cudini alla vigilia della partita

Il tecnico del Foggia ha parlato di avversario di categoria che lavora assieme da tre anni con il proprio allenatore. Anche se ha cambiato qualche elemento non è cambiata l’ossatura e anche il modulo è rimasto quello. Una squadra ben collaudata. Parlando dell’attacco pur cambiando degli interpreti gli stessi hanno mantenuto caratteristiche piuttosto simili. Sarà importante non sottovalutare l’impegno giocando con grande attenzione e aggressività contro un avversario bravo a difendersi bene e a ripartire con grande gamba e qualità sugli esterni.

I convocati del Foggia

Portieri: Cucchietti, De Simone, Nobile;

Difensori: Garattoni, Riccardi, Papazov, Salines, Carillo;

Centrocampisti: Martini, Pazienza, Agnelli, Odjer, Fiorini, Rossi, Frigerio, Vezzoni;

Attaccanti: Tonin, Peralta, Idrissou, Tounkara, Brancato, Embalo.

Di Donato alla vigilia della partita

Partita importante ha sottolineato il tecnico del Latina. Un campo blasonato dove la squadra proverà a fare punti. “Io conosco solo una una medicina che il lavoro. Il Foggia è composta da giocatori importanti giocatori, forti giocatori di categoria. Però altrettanto lo siamo noi e cercheremo di imporre il nostro gioco. Ho letto che siamo una squadra questa settimana che specula sull’avversario non penso sia così perché noi se vai a vedere da centrocampo in su giochiamo con sette giocatori offensivi. Basta vedere le formazioni che sto schierando quindi tutto è forché speculativo. E’ normale che poi le partite le devi portare dalla tua parte cercando appunto come ho detto di sfruttare l’episodio e domani sarà una partita dove l’episodio la farà da padrona”.

I convocati del Latina

Portieri: Cardinali, Vona, Bertini;

Difensori: Ercolano, De Santis, Marino, Serbouti, Gallo, Cortinovis, Di Renzo;

Centrocampisti: Perseu, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Crecco, Del Sole, Polletta, Paganini;

Attaccanti: Mastroianni, Fella, Jallow, Fabrizi.

Presentazione della partita

QUI FOGGIA – Cudini deve rinunciare a diversi indisponibili come Antonacci, Beretta, Di Noia, Marino, Marzupio, Rizzo, Schenetti e Vacca. Difesa a quattro con Garattoni e Salines esterni mentre la coppia centrale Riccardi-Carillo. A centrocampo Odjer con Martini e Vezzoni e Peralta trequartista dietro Tounkara e Tonin.

QUI LATINA – Assente per squalifica Rocchi mentre saranno out sia Biagi che Jallow. In difesa sarà il rientante Cortinovis a coprire il ruolo di Rocchi con De Santis e Marino. A centrocampo verso una linea fitta a cinque con esterni Paganini e Crecco e interni Di Livio, Cittadino e Riccardi. Potrebbe essere pertanto inizialmente sacrificato sulla trequarti Del Sole e attacco con Fella e Fabrizi.

Probabili formazioni di Foggia – Latina

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Riccardi D., Carillo, Salines; Odjer, Martini, Vezzoni; Peralta; Tounkara, Tonin. Allenatore: Mirko Cudini.

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino, Riccardi A., Crecco; Fella, Fabrizi. Allenatore: Daniele Di Donato.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Foggia – Latina , valida per la giornata 15 del campionato Serie C – Girone C , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 254 mentre per lo streaming Sky go e Now.