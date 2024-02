Foggia – Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia-Monopoli di giovedì 15 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

FOGGIA – Giovedì 15 febbraio allo stadio Zaccheria andrà in scena Foggia–Monopoli, gara valevole per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Mirko Cudini che viene da un solo punto conquistato nelle ultime sei partite: il pari con il Catania (1-1) . Dall’altro lato, invece, gli uomini di Roberto Taurino reduci da due sconfitte consecutive con la capolista Juve Stabia (1-3) e l’Avellino (0-1).

Scontro diretto salvezza importante tra le due squadre: il Foggia si trova al quindicesimo posto ed è attualmente salvo con 26 punti frutto di sei vittorie, otto pareggi e undici ko (+2 dalla zona calda) mentre il Monopoli è quartultimo e in piena zona play-out a quota 23 con cinque successi, otto pareggi e dodici ko (-3 dalla salvezza). Occasione d’oro per uscire dalla sabbie mobili in casa biancoverde.

Chance importante anche per i satanelli per tenere a distanza la zona calda. I rossoneri hanno raccolto ben 20 dei loro 26 punti allo ‘Zaccheria’ mentre i gabbiani in trasferta sono riusciti a ottenere due vittorie (l’ultima a metà dicembre). Il confronto del girone d’andata, disputato al Veneziani, si concluse 2-2. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Santino Spina di Palermo. Quarto Ufficiale Alessandro Recchia di Brindisi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FOGGIA-MONOPOLI]

FOGGIA:. A disposizione:



MONOPOLI:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Monopoli

Portieri: 12 Dalmasso 22 Sibilano 55 Gelmi

Difensori: 2 Berman 4 Angileri 14 Viteritti 16 Ferrini 17 Cristallo 18 La Vardera 20 Bizzotto 95 Barlocco

Centrocampisti: 11 Ardizzone 78 Iaccarino 80 Vitale M.

Attaccanti: 7 Sosa 8 De Paoli 9 Tommasini 10 Borello 23 Simone 28 Cubretovic 29 Arioli 39 Grandolfo

Presentazione del match

QUI FOGGIA – Tra i pali Perina con Silvestro, Riccardi, Carillo e Rizzo a comporre la linea difensiva. A centrocampo Tascone, Marino e Odjer mentre davanti il tridente offensivo composto da Millico, Santaniello e Tonin.

QUI MONOPOLI – A difesa di Gelmi ci saranno Ferrini, Bizzotto e Angileri. Sugli esterni La Vardera e Viteritti mentre in mezzo al campo ci saranno Vitale, Iaccarino e Ardizzone. In avanti spazio al tandem Tommasini-Grandolfo.

Le probabili formazioni di Foggia-Monopoli

FOGGIA (4-3-3): Perina; Silvestro, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang, Marino, Odjer; Millico, Santaniello, Tonin. Allenatore: Cudini

MONOPOLI (3-5-2): Gelmi; Ferrini, Bizzotto, Angileri; La Vardera, Vitale, Iaccarino, Ardizzone, Viteritti; Tommasini, Grandolfo. Allenatore: Taurino

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.