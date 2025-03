Francavilla-Fidelis Andria: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta FC Francavilla-Fidelis Andria di Domenica 9 marzo 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

FRANCAVILLA IN SINNI – Domenica 9 marzo 2025, lo Stadio Nunzio Fittipaldi ospiterà la partita FC Francavilla-Fidelis Andria, ventisettesima giornata del Girone H del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30. Questo turno di campionato mette di fronte due squadre che stanno lottando per obbiettivi molto differenti tra loro.

Se il Francavilla FC è in piena lotta salvezza, la Fidelis Andria è invece quarta forza del campionato a sole 5 lunghezze dalla vetta della classifica. Ne consegue che sulla carta non dovrebbe esserci partita tra le due squadre. Il dato che può ingannare è che prima di perdere contro l’Iscia, il Francavilla veniva da 3 vittorie consecutive. Ma queste vittorie sono state ottenute con squadre che occupano una posizioni inferiore al Francavilla.

Dunque, sembra veramente difficile che la Fidelis Andria non vinca questa sfida, dato che la squadra pugliese è un avversario di molto superiore al Francavilla. Ai punti, quindi, il finale di partita sembra già scritto, poi però sarò il terreno di gioco a decretare il vincitore.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FC FRANCAVILLA-FIDELIS ANDRIA]

FRANCAVILLA:. A disposizione:



FIDELIS ANDRIA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Il fischietto Loris Graziano appartenente alla sezione di Rossano dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Domenico Zappino proveniente da Vibo Valentia, mentre il secondo assistente sarà Raffaele Trapasso di Vibo Valentia.

La presentazione del match

QUI FC FRANCAVILLA – Il tecnico Angelo Raffaele Nolé dovrebbe affidarsi al modulo il 3-5-2. In porta ci sarà Iannaccone, con Pellegrini, Visconti e Esposito a difesa. In mediana ci saranno Annan, Silvestri e Gaye con Gentile e Musumeci sulle fasce. Coppia di attacco formata da Cipolla e Barone.

QUI FIDELIS ANDRIA – Il tecnico Giuseppe Scaringella dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-1-2. In porta ci sarà Summa, con Imputato, Bonnin, Cipolletta e Ercoli a difesa. A centrocampo ci saranno Likaxhiu, Verna e Cancelli, mentre avanti Kragl avrà il compito di servire le due punte Da Silva e Sylla.

Le probabili formazioni

FC FRANCAVILLA (3-5-2): Iannaccone; Pellegrini, Visconti, Esposito; Gentile, Annan, Silvestri, Gaye, Musumeci; Cipolla, Barone. Allenatore: Angelo Raffaele Nolé

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Summa; Imputato, Bonnin, Cipolletta, Ercoli; Likaxhiu, Verna, Cancelli; Kragl; Da Silva, Sylla. Allenatore: Giuseppe Scaringella.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro tra FC Francavilla e Fidelis Andria sarà visibile in diretta streaming su Telesveva al canale 18 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata o per tutti in streaming.