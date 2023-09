La partita Francia – Repubblica d’Irlanda di Giovedì 7 settembre 2023 in diretta: i francesi restano a punteggio pieno. Sblocca il risultato Tchouameni dopo 19 minuti e raddoppio di Thuram a inizio ripresa

PARIGI – Giovedì 7 settembre, alle ore 20.45, allo Stade de France di Parigi, andrà in scena Francia – Irlanda gara valida per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Il Gruppo B, vede in testa alla classifica i transalpini a punteggio pieno, seguiti dalla Grecia con 6 punti; a quota 3 Olanda e Irlanda e mentre Gibilterra é ancora a secco. La Francia, Vice Campione del Mondo in carica, ha iniziato al meglio il percorso di qualificazione rifilando un secco 4-0 all’Olanda con doppietta di Mbappé e reti di Griezmann e Upamecano. Poi ha vinto per 0-3 contro Gibilterra e di misura contro la Grecia. Nella gara di andata la Francia ha battuto di misura l’Irlanda, che poi ha perso per 2-1 contro la Grecia e vinto per 3-0 contro Gibilterra. Tutti di nazionalità svizzera gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Urs Schnyder, coadiuvaro dagli assistenti Marco Zürcher e Benjamin Zürcher e dal quarto ufficiale Sven Wolfensberger. Padroni di casa dati nettamente favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.25.

Tabellino

FRANCIA: Maignan M., Kounde J. (dal 45′ st Pavard B.), Upamecano D., Hernandez L. (dal 28′ st Saliba W.), Hernandez T., Tchouameni A., Rabiot A., Dembele O. (dal 28′ st Coman K.), Griezmann A. (dal 45′ st Camavinga E.), Mbappe K., Giroud O. (dal 26′ pt Thuram M.). A disposizione: Areola A., Samba B., Disasi A., Fofana Y., Kamara B., Kolo Muani R., Todibo J. Allenatore: Deschamps D..

IRLANDA: Bazunu G., Collins N., Egan J., Stevens E. (dal 1′ st McClean J.), Duffy S., Molumby J. (dal 23′ st O’Shea D.), Cullen J., Browne A., Knight J., Idah A. (dal 23′ st Keane W.), Ogbene C. (dal 39′ st Ebosele F.). A disposizione: Kelleher C., Travers M., Hendrick J., Lenihan D., Manning R., McGrath J., Smallbone W. Allenatore: Kenny S..

Reti: al 19′ pt Tchouameni A. (Francia) , al 3′ st Thuram M. (Francia) .

Ammonizioni: al 21′ pt Hernandez T. (Francia), al 42′ st Griezmann A. (Francia) al 2′ st Cullen J. (Irlanda).

La presentazione del match

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali e con una difesa a quattro formata da Konaté e Upamecano al centro e sulle fasce da Koundé e Theo Hernandez. In mediana Tchouameni e Camavinga. Unica punta Muani. supportata dai trequartisti Coman, Griezmann e Mbappé.

QUI IRLANDA – Kenny dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Bazunu in porta e una difesa a tre formata da Collins, Egan e O’Shea. In mezzo al campo Cullen e Mc Grath mentre Knight e McClean dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Sulla trequarti Smallbone e Obafemi, di supporto all’unica punta Ferguson.

Le probabili formazioni di Francia – Irlanda

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez; Tchoiuameni, Camavinga, Coman, Griezmann, Mbappé; Muani. CT. Deschamps

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; Collins, Egan, O’Shea; Knight, Cullen, McGrath, McClean; Smallbone, Obafemi; Ferguson. CT. Kenny

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: