La partita Francia – Italia del 10 luglio 2022 in diretta: gara a senso unico archiviata nel primo tempo grazie a un tripletta di Geyoro e alle reti di Katoto e Cascarino. Nella ripresa punto della bandiera della Piemonte

ROTHERAM – Domenica 10 luglio, al New York Stadium di Rotheram, la Nazionale femminile di Milena Bartolini affronterà la Francia nella gara valida per la prima giornata della fase a giorni dei Campionati Europei femminile; calcio di inizio alle ore 21. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo D, del quale fanno parte anche Islanda e Belgio. Le francesi non hanno mai superato i quarti di finale degli Europei femminili. Hanno vinto tutte le ultime cinque partite disputate realizzando diciassette reti e incassandone due. L’Italia si é classificata al secondo posto nel 1993 e nel 1997 mentre nel 2017 é state eliminata già nella fase a gironi. Il bilancio delle ultime cinque sfide disputate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con tredici gol fatti e quattro subiti. A dirigere il match sarà Rebecca Welch, coadiuvata da Sian Massey e Lisa Rashid; quarto arbitro Lorraine Watson. Al VAR Chris Kavanagh, assistito da Tiago Martins.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: FRANCIA - ITALIA 5-1 SECONDO TEMPO 51' è finita! la Francia supera l'Italia nella gara d'esordio per 5-1 grazie a un primo tempo devastante. Le Azzurre devono archiviare rapidamente il match e pensare ai prossimi due incontri. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai prossimi live dell'Italia 51' cross dalla destra della Di Guglielmo per la Giacinti che in area cicca la sfera 50' bel colpo di testa della Piemonte su Renard ma ottimo intervento in tuffo della Peyraud-Magnin! 49' prova a chiudere in avanti l'Italia che ha bisogno di acquistare un pò di fiducia dopo questo passivo così impietoso 48' cross dal fondo di Baltimore per il colpo di testa di Sarr ma palla abbondantemente a lato 48' Italia più incisiva nella ripresa, la difesa francese ha chiuso quasi sempre magistralmente 47' bello spunto della Giacinti che non area supera un avversario e serve la Simonetti ma conclusione da due passi murata dalla Bacha! 44' 6 minuti di recupero 42' dentro la Baltimore per la Karchaoui 40' cross basso di Sarr dalla destra per Bacha che sul secondo palo è imprecisa nell'impatto con il pallone 38' ottima copertura della Tounkara su tentativo appena dentro l'area della Piemonte 36' lascia il campo la Bonansea, dentro Di Guglielmo 33' corner conquistato dall'Italia: Simonetti per la Piemonte anticipata di testa in area 32' due cambi per le francesi: dentro Sarr e Bacha per Katoto e Diani 31' PIEMONTE!!! ACCORCIA L'ITALIA! Bella manovra azzurra con cross morbido dalla sinistra della Boattin per la compagna lesta ad anticipare di testa la marcatrice 30' palla gol Italia: su corner della Simonetti, sul primo palo alza un campanile calciando la Giacinti e su palla rimessa al centro Linari viene anticipata dalla Toletti 29' altro cambio per l'Italia: fuori Caruso, dentro Piemonte 21' in campo Dali per Geyoro, fuori la Cascarino per la Malard 18' ROSSO per Sara GAMA! Tegola sulla nazionale azzurra, intervento con la gamba alta sul fianco della Geyoro, brava a prenderle il tempo. L'azione è stata sottoposta al VAR. Attenzione l'arbitro va a rivedere l'episodio e cambia la decisione in giallo 17' cross basso dalla Diani, efficace copertura della difesa a favorire l'intervento della Giuliani in uscita 13' lascia in campo la Girelli per la Giacinti 12' oppurtunità per la Boattin su corta respinta del portiere, palla a lato 11' gioco fermo, a terra la Boattin dopo uno duro contrasto di gioco 7' cartellino giallo per la Simonetti, intevento in ritardo sulla Toletti 5' risposta dell'Italia con la Bergamaschi che riceve un cross tagliato dalla destra ma di testa colpisce a lato 4' inarrastabile la Katoto che arriva quasi al limite dell'area ma ci mette una pezza Simonetti in chiusura 1' cross dalla Katoto troppo lungo per la compagna che era scattata e si stava liberando in area si riparte con il calcio d'avvio per l'Italia, nessun cambio per le francesi in campo dunque la Rosucci per la Galli e la Simonetti per la Giuliano ben ritrovati con il secondo tempo, già in campo la Francia. L'Italia corre ai ripari con Rosucci e Simonetti pronte a entrare PRIMO TEMPO 46': finisce il primo tempo! La Francia dilaga nei primi quarantacinque minuti con cinque reti, di cui tre di Geyoro; l'Italia troppo disattenta nel primo tempo per aginare la valanga francese. Si chiude sul 5-0 45': un minuto di recupero nel primo tempo! 44': GOL DELLA FRANCIA! In un solo primo tempo, le francesi trova cinque reti e Geyoro sigla la tripletta della partita: c'è solo Francia in campo 42': ancora Giuliani che fa un'ottima parata ed evita il quinto gol di questo primo tempo! 39': POKER DELLA FRANCIA! Esattamente un minuto dopo, la Nazionale francese cala il poker con la doppietta di Geyoro. Il primo match dell'Europeo è francese 38': GOL DELLA FRANCIA! Cascarino fa partire dal limite dell'area di rigore un missile imparabile, su cui Giuliani non può arrivare. La Francia si porta sul 3-0: archivia il primo tempo e la partita 36': comoda Giuliani sul tentativo di Geyoro da fuori area, si riparte con il possesso dell'Italia 34': Boattin si guadagna un ottimo calcio di punizione dopo il pressing della giocatrice avversaria 31': ancora azione offensiva per l'Italia, ancora fuorigioco fischiato 30': Bonansea vede il taglio di Bergamaschi, ma lo stop di palla non è perfetto e il pallone viene regalato alle avversarie 27': calcio d'angolo per l'Italia, che cerca di farsi vedere nell'area di rigore avversaria 25': ancora Cascarino, che si libera bene del proprio marcatore, ma il tiro non inquadra bene lo specchio della porta 22': occasione Francia! La Nazionale "cugina" sembra inarrestabile e prova ancora ad ammazzare il risultato, ma questa volta si divora tutto Cascarino 19': occasione Francia! Cross messo in mezzo a volo, Katoto ci arriva ma manda il pallone lontano dalla porta difesa da Giuliani 18': insiste la Francia, che guadagna un altro giro dalla bandierina 16': primo giallo del match, ammonita Boattin, è calcio di punizione per la Francia 12': RADDOPPIO DELLA FRANCIA! La Nazionale francese dilaga nella nostra difesa non schierata bene e arriva la sentenza Katoto. E' già 2-0 prima dei quindici minuti 8': GOL DELLA FRANCIA! Su errore difensivo di Gama, che rinvia male, ne approfitta che Geyoro che deve solo centrare il tap-in vincente. E' 1-0 per la Francia 5': risponde la Francia con un altro corner, dopo l'ottima chiusura di Boattin 3': occasione Italia! Palla persa dalla Francia a limite dell'area di rigore, Linari consegna il pallone a Bonansea che calcia sul portiere della Nazionale avversaria: è calcio d'angolo 1': primo pericolo per l'Italia con l'affondo della Francia sulle facse, primo calcio d'angolo Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Francia e Italia! Un caro saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti nel live del primo match di Europei dell'Italia contro la Francia! TABELLINO FRANCIA: Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui (dal 42' st Baltimore); Geyoro (dal 22' st Dali), Bilbault, Toletti; Diani (dal 32' st Bacha), Katoto (dal 32' st Sarr), Cascarino (dal 22' st Malard). A disposizione: Chavas, Lerond, Palis, Torrent, Mateo, Mbock Bathy, Cissoko. A disposizione: All.: Diacre. ITALIA: Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli (dal 1' st Rosucci), Giugliano (dal 1' st Simonetti), Caruso (dal 29' st Piemonte); Bergamaschi, Girelli (dal 13' st Giacinti), Bonansea (dal 36' st Di Guglielmo). A disposizione: Schroffenegger, Durante, Sabatino, Bonfantini, Filangeri, Lenzini. All.: Bertolini. Reti: 8' pt, 39' pt, 44' pt Geyoro (F); 12' pt Katoto (F); 38' pt Cascarino (F); 31' st Piemonte Ammonizioni: Boattin, Simonetti, Gama Recupero: un minuto nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa LE FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre. ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini.

Le dichiarazioni alla vigilia di Corinne Diacre, Ct Francia

“Il contributo di giocatrici giovani ed esperte rappresenta un buon connubio. Abbiamo grandi ambizioni, ma ora sta a noi. Ogni nazione migliora e si evolve quando le federazioni mettono sempre più risorse nel calcio femminile. Lo si vede quando si guarda alla caratura di questo EURO”.

Le dichiarazioni alla vigilia di Milena Bertolini, Ct Italia

“Alle ragazze chiederò di scendere in campo con coraggio e voglia di sacrificarsi. Il cammino nel Mondiale francese ci ha sicuramente arricchito, però adesso dobbiamo voltare pagina e pensare al presente, portandoci dietro il bagaglio di esperienza che abbiamo maturato in questi anni.Quando si affronta un torneo del genere bisogna puntare su tutta la rosa che si ha a disposizione, qui con me ho 23 titolari e sono certa che chi giocherà, partendo dall’inizio o entrando a gara in corso, si farà trovare pronta. In Italia stiamo pagando lo scotto di quindici anni di mancata programmazione, che ci hanno costretto a rincorrere le altre Nazionali. Questa distanza l’abbiamo colmata attraverso l’organizzazione tattica e le relazioni che ci sono all’interno del gruppo, che hanno permesso alle mie giocatrici di andare oltre le loro capacità tecniche e fisiche. Abbiamo una grande conoscenza del gioco, da noi è un fatto culturale che ci avvantaggia rispetto alle nazioni dove il calcio è vissuto in maniera diversa”.



Le parole di Sara Gama in conferenza stampa

“Cominciamo a sentire la giusta tensione ma continuiamo, come abbiamo fatto durante tutto il ritiro, ad allenarci e a giocare col sorriso siamo felici di essere qui, vogliamo divertirci, dare il massimo e goderci ogni istante di questa avventura. Siamo ansiose di fare il nostro debutto, è competizione dove troveremo avversarie di primissima fascia, ma noi stiamo crescendo rapidamente come movimento e c’è grande voglia di mettere in campo quello che abbiamo provato in queste settimane”

Le parole di Lucia Di Guglielmo alla vigilia

“Essere qui è un sogno che si avvera, sono felice di essere riuscita a realizzarlo e mi auguro di continuare a sognare a lungo. Sto cercando di farmi trascinare dal clima che si respira nella squadra e di trovare il giusto equilibrio tra emozione e razionalità. Non ci si abitua mai ad indossare questi colori, è sempre come fosse la prima volta, sono sicura che se scenderò in campo rivivrò tutte le sensazioni che porto con me da quando ho iniziato a giocare a calcio. Questa è la prima grande competizione internazionale alla quale partecipo ed è bello vivere l’attesa insieme alla squadra – ha concluso la 25enne di Pisa – Siamo tutte a disposizione delle compagne e dell’intero gruppo, credo che l’unità d’intenti e la nostra duttilità siano i punti di forza di questa Nazionale. Domenica dovremo difendere bene e cercare attraverso il pressing di non far avvicinare le nostre avversarie alla porta, facendo attenzione ai movimenti difensivi perché le francesi cercheranno di fare tanti cross per servire le loro attaccanti che sono tecniche e soprattutto fisiche”.

La presentazione del match

QUI FRANCIA – La Francia dovrebbe scendere in campo col modulo 4-3-3 con Peyraud-Magnin in porta e con la difesa composta al centro da Karchaoui e Mbock Bathy e sulle fasce da Perisset e Torrent. A centrocampo Matéo, Bilbault e Toletti. Tridente offensivo formato da Diani, Katoto, Cascarino.

QUI ITALIA – Out Cernia, positiva al Covid e sostituita probabilmente da Aurora Galli. L’Italia dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-1-2 con Giuliani in porta e con Bartoli, Gama e Linari a formare il blocco difensivo. In mediana Caruso e Giugliano; sulle corsie esterne Boattin e Cernoia. Unica trequartista Bergamaschi, a sostegno della coppia di attacco formata da Girelli e Bonansea.

Le probabili formazioni di Francia – Italia

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Mbock Bathy, Torrent; Matéo, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. CT Diacre.

ITALIA (3-4-1-2): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. CT: Bertolini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e su Rai Sport + HD e su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251); in streaming su sport.rainews.it e Rai Play e, per i soli abbonati SKY su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.