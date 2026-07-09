Francia-Marocco 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Francia-Marocco di Giovedì 9 luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino . Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

BOSTON – Giovedì 9 luglio, il Boston Stadium sarà il palcoscenico di una delle partite più attese dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Francia contro Marocco, in programma alle 22 italiane.

Una sfida che richiama inevitabilmente la semifinale di Qatar 2022, quando i francesi conquistarono la finale superando i Leoni dell’Atlante. Quattro anni dopo, le due nazionali tornano a incrociarsi con la stessa intensità emotiva.

La Francia arriva a questo appuntamento forte del miglior attacco del torneo, quattordici gol che raccontano una squadra capace di colpire con continuità e di mantenere una media realizzativa altissima. Le statistiche la indicano come favorita. Il Marocco risponde con un percorso impeccabile: è ancora imbattuto e rappresenta l’ultima nazionale africana rimasta in corsa, confermando la solidità che già nel 2022 lo aveva portato tra le prime quattro del mondo.

Il cammino delle due squadre racconta due filosofie diverse. La Francia ha superato la fase a gironi con sicurezza, ha mostrato equilibrio nei sedicesimi e ha eliminato il Paraguay negli ottavi grazie a una prova di maturità difensiva. Il Marocco ha costruito la propria corsa sulla compattezza: dopo un girone gestito con lucidità, ha superato i Paesi Bassi ai rigori e ha dominato il Canada negli ottavi, conquistando la seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale.

La direzione arbitrale è affidata all’argentino Facundo Tello, assistito da Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade. Il quarto ufficiale sarà Dario Herrera, mentre Cristian Navarro svolgerà il ruolo di assistente di riserva.

Tabellino in tempo reale

[AGGORNA LA DIRETTA DI FRANCIA-MAROCCO]

FRANCIA: Maignan M., Kounde J. (dal 42' st Gusto M.), Upamecano D., Saliba W., Digne L., Kone M. (dal 26' st Zaire-Emery W.), Rabiot A., Dembele O., Olise M., Doue D. (dal 32' st Barcola B.), Mbappe K. (dal 32' st Mateta J.). A disposizione: Akliouche M., Barcola B., Cherki R., Gusto M., Hernandez L., Hernandez T., Kante N., Konate I., Lacroix M., Mateta J., Risser R., Samba B., Tchouameni A., Thuram M., Zaire-Emery W. Allenatore: Deschamps D..



MAROCCO: Bono, Hakimi A., Diop I., Mazraoui N., Salah-Eddine A. (dal 29' st El Ouahdi Z.), Bouaddi A. (dal 17' st Amrabat S.), El Aynaoui N., Diaz B. (dal 29' st Yassine G.), Ounahi A., Talbi C. (dal 40' st Sbai A.), El Khannouss B. (dal 17' st Rahimi S.). A disposizione: Amaimouni A., Amrabat S., Belammari Y., El Kaabi A., El Mourabet S., El Ouahdi Z., Halhal R., Munir, Rahimi S., Riad C., Saadane M., Saibari I., Sbai A., Tagnaouti A., Yassine G. Allenatore: Ouahbi M..



Reti: al 15' st Mbappe K. (Francia) , al 21' st Dembele O. (Francia) .



Ammonizioni: al 18' st Diop I. (Marocco).



Rigori sbagliati: al 28' pt Mbappe K. (Francia).

Maignan M., Kounde J. (dal 42' st Gusto M.), Upamecano D., Saliba W., Digne L., Kone M. (dal 26' st Zaire-Emery W.), Rabiot A., Dembele O., Olise M., Doue D. (dal 32' st Barcola B.), Mbappe K. (dal 32' st Mateta J.).Akliouche M., Barcola B., Cherki R., Gusto M., Hernandez L., Hernandez T., Kante N., Konate I., Lacroix M., Mateta J., Risser R., Samba B., Tchouameni A., Thuram M., Zaire-Emery W.Deschamps D..Bono, Hakimi A., Diop I., Mazraoui N., Salah-Eddine A. (dal 29' st El Ouahdi Z.), Bouaddi A. (dal 17' st Amrabat S.), El Aynaoui N., Diaz B. (dal 29' st Yassine G.), Ounahi A., Talbi C. (dal 40' st Sbai A.), El Khannouss B. (dal 17' st Rahimi S.).Amaimouni A., Amrabat S., Belammari Y., El Kaabi A., El Mourabet S., El Ouahdi Z., Halhal R., Munir, Rahimi S., Riad C., Saadane M., Saibari I., Sbai A., Tagnaouti A., Yassine G.Ouahbi M..al 15' st Mbappe K. (Francia) , al 21' st Dembele O. (Francia) .al 18' st Diop I. (Marocco).al 28' pt Mbappe K. (Francia).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FRANCIA – La Francia di Deschamps dovrebbe presentarsi con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Hernández, un reparto che unisce fisicità, velocità e capacità di impostare l’azione fin dalle retrovie. In mezzo al campo Koné e Rabiot garantiranno equilibrio, copertura e inserimenti, mentre la zona offensiva sarà affidata a un tridente di grande qualità tecnica: Dembélé, Olise e Barcola, chiamati a supportare Mbappé, riferimento centrale e principale terminale offensivo dei Bleus.

COME ARRIVA IL MAROCCO – Il Marocco di Ouahbi risponderà con un undici altrettanto dinamico. Bono guiderà la retroguardia, protetto da una difesa che unisce esperienza e duttilità con Hakimi, Diop, Halhal e Mazraoui. Bouaddi ed El Aynaoui formeranno la cerniera di centrocampo, incaricata di spezzare il ritmo francese e rilanciare l’azione. La trequarti sarà affidata a Brahim Diaz, Saibari ed El Khannouss, tre profili capaci di muoversi tra le linee e creare superiorità numerica. Davanti, En‑Nesyri sarà il punto di riferimento,

Probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi. Ct. Ouahbi.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta:

-in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play

– in streaming su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.