Friburgo – Bayer Leverkusen: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Friburgo – Bayer Leverkusen del 29 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga

FRIBURGO – Venerdì 29 maggio alle ore 20.30 si giocherà Friburgo – Bayer Leverkusen, incontro valido per l’anticipo della ventinovesima giornata di Bundesliga. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio subito in rimonta dal Francoforte ed in classifica occupano la settima posizione con 38 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Bosz che, dopo due successi di fila, ha perso clamorosamente in casa contro il Wolfsburg ed in classifica occupa la quarta posizione, in coabitazione con il Gladbach, a quota 53 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dalle 19.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FRIBURGO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Schwolow in porta, pacchetto difensivo composto da Schmid e Gunter sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koch e Gulde. A centrocampo Abrashi e Hofler in cabina di regia con Sallai e Grifo sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo formato da Holer e Waldschmidt.

QUI BAYER LEVERKUSEN – Bosz dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-2-3-1 con Hradecky tra i pali, pacchetto arretrato formato da Weiser e Wendell sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bender e Tapsoba. A centrocampo Aranguiz e Demirbay in cabina di regia mentre in attacco spazio al terzetto composto da Amiri, Bellarabi e Diaby a supporto di Havertz.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Friburgo – Bayer Leverkusen, valevole per l’anticipo della ventinovesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Friburgo – Bayer Leverkusen

FRIBURGO (4-4-2): Schwolow, Schmid, Koch, Gulde, Gunter, Sallai, Abrashi, Hofler, Grifo, Holer, Waldschmidt. Allenatore: Streich

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, Bender, Tapsoba, Wendell, Aranguiz, Demirbay, Amiri, Bellarabi, Diaby, Havertz. Allenatore: Bosz

STADIO: Schwarzwald Stadion