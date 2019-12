Diretta Frosinone – Crotone: risultato in tempo reale, tabellino

FROSINONE – Giovedì 26 dicembre, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone si giocherà Frosinone – Crotone, incontro valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura sul campo della capolista Benevento e in classifica occupano la terza posizione, a pari merito con Perugia e Cittadella, con 26 punti. Una lunghezza in meno per gli ospiti sesti in classifica, reduci dalla vittoria interna contro il fanalino di coda Livorno. Entrambe le squadre vogliono vincere per agguantare la terza posizione in solitaria.