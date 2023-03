La partita Giana Erminio – Adriese di Giovedì 23 marzo 2023 in diretta: la squadra di casa conquista l’accesso alla finale dove affronterà la vincente di Lamezia Terme-Calcio Pineto

GORGONZOLA – Giovedì 23 marzo, allo Stadio Comunale di Gorgonzola, andrà in scena Giana Erminio – Adriese, prima semifinale di Coppa Italia di Serie D tra Giana Erminio e Adriese. Una semifinale storica che mette di fronte due squadre in lotta per la vittoria dei rispettivi campionati. L’altra semifinale Lamezia Terme-Pineto è in programma invece il 26 marzo alle 15.00. Le gare sono di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i rigori a sancire la squadra vincente. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Giana Erminio é arrivata a questo punto della competizione dopo aver eliminato Alcione Milano, Arconatese, Città di Varese e ai quarti di finale il Crema. In campionato, dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Sammaurese, é secondo nel Girone D, a una lunghezza dalla capolista Pistoiese, con 64 punti, frutto di diciotto vittorie, dieci pareggi, quattro sconfitte, sessantadue gol fatti e ventotto subiti. L’Adriese ha avuto la meglio su Este, Montebelluna e Union Clodiense e ai quarti di finale sullo United Riccione. Dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro il Portogruaro é quarta nel Girone C a quota 45, con un percorso di undici partite vinte, dodici pareggiate e cinque perse, quarantadue reti realizzate e quarantanove incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà l’arbitro Cevenini di Siena insieme agli assistenti Castellari di Bologna e Mocci di Oristano. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 2.20.

Cronaca della partita

PRIMO TEMPO

Al 6′ prima occasione per gli ospiti su corner di Maniero colpo di testa di Ekblom ma palla sopra la traversa quindi ci prova Danieli ma il tentativo dalla distanza viene bloccato da D’Aniello. Al 14′ imbucata di Moras per Ekblom ma la difesa lo chiude prima che potesse tentare una conclusione. Moras al 23′ ci prova direttamente su punizione ma il portiere riesce a deviare un pallone che aveva superato la barriera deviando in angolo. Dall’altra parte provvidenziale intervento di Tiozzo su Perna che era stato lanciato a rete al 31′. Al minuto 39 invece Maniero pennella per Ekblom che dopo aver superato due avversari calcia sopra la traversa. Allo scadere di primo tempo Giana Erminio in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Fumagalli.

SECONDO TEMPO

Pronti e via con Fumagalli che va ancora a segno ma viene segnalata una posizione di offside. Al 7′ ancora Fumagalli si vede negato il gol per posizione di fuori gioco. Al 17′ su cross di Maniero, colpo di testa fuori misura di Ekblom e palla sul fondo. Spunto di Farinazzo al 25′, ingresso in area e scarico per Forapani che a sua volta libera Ekblom a tu per tu con il portiere ma sfera deviata da Previtali. Al 34′ ci prova da fuori area Farinazzo ma D’Aniello è sicuro tra i pali quindi è Bonucci dall’altra parte decisivo a evitare la seconda capitolazione. Nel finale prima un’occasione su angolo di Maniero ma Ekblom non si coordina bene al tiro quindi una girata dello stesso giocatore qualche istante più tardi che lambisce il palo. Si chiude la partita con il successo della Giana Erminio che approda alla finale di Coppa Italia di Serie D.

Tabellino

GIANA ERMINIO: A. D’Aniello, L. Mandelli, D. Pinto, T. Fumagalli, F. Perna, M. Marotta, M. Ballabio, L. Brioschi, L. Caferri, G. Minotti, N. Previtali. A disposizione: C. Pirola, D. Bassani, A. Piazza, S. Gaye, S. Calmi, C. Messaggi, G. Gorghelli, J. Osagie, A. Parietti. Allenatore: Chiappella Andrea

ADRIESE: B. Bonucci, A. Brigati, A. Feruglio, N. Montin, F. Tiozzo, M. Moras, M. Rabbas, L. Maniero, V. Ekblom, N. Danieli, A. Tomasi. A disposizione: I. Biziato, R. Martimbianco, E. Capellari, M. Moretti, D. Gemignani, F. Campion, M. Farinazzo, M. Forapani, M. Zupperdoni. Allenatore: Vecchiato Roberto

Rete: 45′ pt Fumagalli (rigore)

Formazioni ufficiali

Convocati Giana Erminio

Portieri: 22 Alessio D’aniello (2002), 1 Carlo Pirola (2002)

Difensori: 3 Davide Bassani (2004), 18 Lorenzo Brioschi (2001), 23 Lorenzo Caferri (1999), 24 Gabriele Minotti (2003), 4 Andrea Piazza (2004), 26 Nicolas Previtali (2004)

Centrocampisti: 15 Marco Ballabio (2000), 25 Giorgio Gorghelli (2004), 5 Lorenzo Mandelli (1998), 14 Matteo Marotta (1989), 21 Claudio Messaggi (2001), 7 Daniele Pinto (1986), 6 Bara Gaye Serigne (2003)

Attaccanti: 11 Samuele Calmi (1999), Tommaso Fumagalli (2000), 10 Fabio Perna (1986), 28 Joshua Osatohanmwen Osagie (2005), 29 Andrea Parietti (2004)

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Giana Erminio – Adriese non sarà disponibile in diretta tv o streaming tuttavia è possibile restare aggiornati attraverso la nostra pagina.