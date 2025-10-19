Diretta Gravina-Virtus Francavilla di Domenica 19 ottobre 2025: gara combattuta, prima dell’intervallo Basanisi colpisce il palo

GRAVINA DI PUGLIA – Partita combattuta e ricca di episodi quella tra Gravina e Virtus Francavilla, terminata 0-0. I biancazzurri sfiorano il vantaggio al 12’ con Ferrante, ma Colzani è attento. I padroni di casa crescono e al 43’ Basanisi colpisce il palo dopo una ripartenza fulminea. Nella ripresa, la Virtus cambia assetto e spinge con il 4-2-4, ma è il Gravina a sfiorare il gol all’37’ con Lagonigro, fermato sulla linea da Ouedraogo. Poco dopo, lo stesso Ouedraogo viene espulso per un fallo su Sosa. Nel finale, Sosa segna ma il gol viene annullato per un tocco di mano. Pareggio amaro per entrambe.

Tabellino

GRAVINA: Colzani, Russo, Lagonigro, Viti, Tanasa, Chiaradia, Basanisi, Molina, Perri, Giampa’, Gnago. A disposizione: Alloi, Dachille, Santoro, Fineo, Maffei, Fossati, Perestrello, Llamas, Alba. Allenatore: Nicola Ragno

VIRTUS FRANCAVILLA: Cutrona, Longo, Latif, Ferrante, Pinna, Paladini, Bolognese, Bonavolontà, Negro, Carretta, Sosa. A disposizione: Apsits, Rizzo, Battista, Pitarresi, Latagliata, Tedesco, Albano, De Crescenzo, Diop. Allenatore: Tommaso Coletti

Reti: –

L’arbitro

La presentazione del match

Domenica 19 ottobre 2025, lo Stadio Comunale Stefano Vicino ospiterà la partita Gravina-Virtus Francavilla, sfida valida per l’ottava giornata del Gruppo H del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.30.

Il FBC Gravina si presenta alla sfida contro la Virtus Francavilla in un momento delicato, alla ricerca di punti per risalire la classifica. La formazione pugliese, tra le mura amiche, ha mostrato una certa solidità offensiva ma evidenziato qualche fragilità difensiva: media gol realizzati 1,7 e 1,7 reti subite a partita. Il tecnico Nicola Ragno punta su compattezza, intensità e precisione nelle ripartenze, cercando di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco e consolidare la posizione in classifica.

La Virtus Francavilla, invece, arriva a Gravina con un rendimento altalenante. In trasferta la squadra ha segnato in media 2 gol per partita e ne ha subiti 2,3, alternando buone prestazioni a risultati deludenti. Gli uomini di Tommaso Coletti puntano su organizzazione, fisicità e manovre rapide, cercando di capitalizzare le occasioni offensive e limitare i rischi in fase difensiva.

Secondo i principali operatori, il segno “1X” appare il più probabile, mentre l’Under 2,5 resta un’opzione plausibile considerata la tendenza delle due squadre a partite contenute. Il pronostico complessivo suggerisce una partita equilibrata ma con il Gravina leggermente favorito per continuità, fattore campo e capacità di finalizzare le occasioni create.

COME ARRIVA IL FBC GRAVINA – Ragno dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando su equilibrio e solidità difensiva. Tra i pali ci sarà Algueche, protetto dal quartetto arretrato formato da Giampà, Dachille, Viti e Tanasa, chiamati a garantire copertura e attenzione sulle palle alte. In mediana Molina, Llamas e David avranno il compito di dettare ritmo, supportare la manovra offensiva e recuperare palloni. In avanti spazio a Gnegnene, David e Maffei, un tridente che combina velocità, fisicità e capacità di finalizzare le azioni. Il Gravina cercherà di sfruttare il fattore campo e la continuità di rendimento per imporre il proprio gioco e creare occasioni da gol.

COME ARRIVA LA VIRTUS FRANCAVILLA – Zangla dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Grisendi tra i pali e un reparto difensivo formato da Ferrara, Di Lauro, Galletta e Germinio, incaricati di garantire copertura e precisione nelle chiusure. A centrocampo Gatti, De Marco ed Esposito avranno il compito di gestire i tempi della manovra e dare equilibrio in entrambe le fasi. In attacco, Gentile, Croce e Annan formeranno il tridente offensivo, combinando velocità, tecnica e capacità di finalizzazione. La Virtus Francavilla cercherà di imporre il proprio gioco attraverso intensità, organizzazione e manovre rapide per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le probabili formazioni

FBC GRAVINA (4-3-3): Algueche; Giampà, Dachille, Viti, Tanasa; Molina, Llamas, David; Gnegnene, David, Maffei. Allenatore: Ragno

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3): Grisendi; Ferrara, Di Lauro, Galletta, Germinio; Gatti, De Marco, Esposito; Gentile, Croce, Annan. Allenatore: Zangla

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Gravina e Virtus Francavilla in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.