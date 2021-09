Hellas Verona – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Roma del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Serie A

VERONA – Domenica 19 settembre alle ore 18 si giocherà Hellas Verona – Roma, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Tudor che viene dalla sconfitta esterna contro il Bologna ed in classifica occupa l’ultimo posto, insieme alla Salernitana, con 0 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che è reduce dal netto successo casalingo contro il CSKA Sofia in Conference League. In campionato, la Roma è reduce dalla vittoria interna contro il Sassuolo ed in classifica occupa la prima posizione, insieme a Napoli e Milan, a quota 9 punti. Sono 30 i precedenti al Bentegodi con il bilancio favorevole all’Hellas Verona che ha raccolto 10 vittorie contro gli 8 successi della Roma, 12 i pareggi. La sfida verrà diretta dal signor Maresca della sezione di Napoli.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 19 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Tudor dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Ceccherini, Gunter e Magnani. A centrocampo Ilic in cabina di regia con Hongla e Barak mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Faraoni e Lazovic. In attacco tandem offensivo composto da Lasagna e Simeone.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Karsdorp e Vina sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio a Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Roma

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone. Allenatore: Tudor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Roma, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.