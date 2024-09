Igea Virtus – Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Igea Virtus-Reggina di domenica 8 settembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Domenica 8 settembre allo stadio Carlo Stagno d’Alcontres-Barone andrà in scena Igea Virtus-Reggina, gara valevole per la prima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Pronto a partire ufficialmente il nuovo campionato dei dilettanti con il primo turno che metterà di fronte i giallorossi, che hanno chiuso lo scorso torneo al decimo posto con 45 punti, e gli amaranto che hanno terminato al quarto posto nella passata stagione a quota 65 punti.

Non si tratta del primo impegno ufficiale per le due squadre: la Reggina ha già vinto la sua prima gara tra le mura amiche in Coppa Italia Serie D con la Vibonese (2-0), mentre l’Igea Virtus ha salutato subito la competizione uscendo sconfitta di misura sul campo del Paternò (1-0). Obiettivo vincere il campionato in casa amaranto mentre tra le fila dei giallorossi si punta a una salvezza tranquilla e a togliersi poi il maggior numero di soddisfazioni possibili.

Per i giallorossi c’è una striscia di imbattibilità casalinga da difendere: zero ko al ‘Carlo Stagno’ nel 2024. Ultimo scontro giocato in Sicilia, risalente a quattro mesi fa, si chiuse in pareggio (1-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Paolo Camilli di Roma 1 e Paolo Bianchi di Roma 1.

I convocati dell’Igea Virtus

Portieri: La Rosa, Cannizzaro, Belmonte

Difensori: Panebianco, Ferrante, Maltese, Di Cristina, Godoy, Lo Duca, Maggio, Mudasiru

Centrocampisti: Trovato, Calafiore, Biondo, Trifilò, Balsano, Siino, Currò, Sticenko, Socievole

Attaccanti: Violante, Trombino, Aperi, Di Piedi

I convocati della Reggina

Portieri: Lazar, Lumia,

Difensori: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini

Centrocampisti: Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Racine Ba, Salandria, Urso

Attaccanti: Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Igea Virtus-Reggina

IGEA VIRTUS (3-5-2): Belmonte; Panebianco, Ferrante, Maltese; Siino, Trovato, Calafiore, Biondo, Maggio; Trombino, Di Piedi. Allenatore: Di Gaetano

REGGINA (3-5-2): Lumia; Ingegneri, Adejo, Bonacchi; Giuliodori, Ba, Laaribi, Forciniti, Malara; Curiale, Ragusa. Allenatore: Pergolizzi

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara.