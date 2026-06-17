Inghilterra-Croazia 2-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inghilterra-Croazia di Mercoledì 17 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

ARLINGTON – Mercoledì 17 giugno, alle 22 italiane, le 15 locali, all’AT&T Stadium di Arlington ospiterà Inghilterra-Croazia. È il debutto ufficiale per entrambe le nazionali nel Gruppo I della Coppa del Mondo 2026.

Il confronto tra inglesi e croati è ormai un classico del calcio internazionale. Le due selezioni si sono affrontate undici volte nella loro storia, con un bilancio favorevole all’Inghilterra che ha ottenuto sei vittorie contro le tre della Croazia, mentre due incontri si sono chiusi in parità.

Entrambe arrivano negli Stati Uniti dopo aver dominato i rispettivi gironi di qualificazione europei, chiusi al primo posto e senza sconfitte. L’Inghilterra ha ottenuto il pass con una giornata d’anticipo nel Gruppo K, mentre la Croazia ha blindato la qualificazione nel Gruppo L grazie a una rimonta decisiva contro le Fær Øer. Nel frattempo la federazione inglese ha affidato la guida tecnica a Thomas Tuchel.

La Croazia si presenta con un legame fortissimo con la Serie A: Luka Modric del Milan, leggenda del calcio mondiale, Mario Pasalic, Martin Erlic, Nikola Vlasic e Marin Pongracic, tutti protagonisti nel campionato italiano. L’Inghilterra, al contrario, conferma la tradizione di una rosa quasi interamente composta da giocatori della Premier League, senza rappresentanti della Serie A.

La direzione della gara è affidata al francese Clement Turpin, uno degli arbitri più esperti del panorama internazionale, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages. Il quarto ufficiale sarà la messicana Katia Itzel Garcia, con Sandra Ramirez come assistente di riserva.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INGHILTERRA-CROAZIA]

INGHILTERRA: Pickford J., James R., Konsa E., Stones J., O'Reilly N., Anderson E., Rice D., Madueke N., Bellingham J., Gordon A., Kane H.2. A disposizione: Burn D., Eze E., Guehi M., Henderson D., Henderson J., Mainoo K., Quansah J., Rashford M., Rogers M., Saka B., Spence D., Toney I., Trafford J., Watkins O. Allenatore: Tuchel T..



CROAZIA: Livakovic D., Sutalo J., Vuskovic L., Gvardiol J., Stanisic J., Modric L., Pasalic M., Perisic I., Sucic P., Baturina M., Musa P.. A disposizione: Budimir A., Caleta-Car D., Erlic M., Fruk T., Jakic K., Kotarski D., Kovacic M., Kramaric A., Matanovic I., Moro N., Pandur I., Pasalic M., Pongracic M., Sucic L., Vlasic N. Allenatore: Dalic Z..



Reti: al 12' pt Kane H. (Inghilterra) , al 42' pt Kane H. (Inghilterra) al 36' pt Baturina M. (Croazia) , al 45'+5 pt Musa P. (Croazia) .

Pickford J., James R., Konsa E., Stones J., O'Reilly N., Anderson E., Rice D., Madueke N., Bellingham J., Gordon A., Kane H.2.Burn D., Eze E., Guehi M., Henderson D., Henderson J., Mainoo K., Quansah J., Rashford M., Rogers M., Saka B., Spence D., Toney I., Trafford J., Watkins O.Tuchel T..Livakovic D., Sutalo J., Vuskovic L., Gvardiol J., Stanisic J., Modric L., Pasalic M., Perisic I., Sucic P., Baturina M., Musa P..Budimir A., Caleta-Car D., Erlic M., Fruk T., Jakic K., Kotarski D., Kovacic M., Kramaric A., Matanovic I., Moro N., Pandur I., Pasalic M., Pongracic M., Sucic L., Vlasic N.Dalic Z..al 12' pt Kane H. (Inghilterra) , al 42' pt Kane H. (Inghilterra) al 36' pt Baturina M. (Croazia) , al 45'+5 pt Musa P. (Croazia) .

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INGHILTERRA – L’Inghilterra dovrebbe presentarsi con un assetto che privilegia equilibrio e verticalità. Jordan Pickford difende la porta, mentre la linea arretrata è guidata da Reece James e John Stones, affiancati da Guehi e dal giovane O’Rilley sulla sinistra. Declan Rice e Anderson formano la cerniera centrale, con Jude Bellingham libero di muoversi tra le linee per dare qualità e profondità alla manovra. Sulla trequarti resta da valutare la presenza di Bukayo Saka, alle prese con un fastidio al tendine d’Achille, mentre Marcus Rashford completa il reparto alle spalle di Harry Kane, capitano e riferimento offensivo.

COME ARRIVA LA CROAZIA – La Croazia risponde con una struttura più compatta e ragionata. Dominik Livakovic è confermato tra i pali, protetto da una difesa che unisce fisicità ed esperienza con Stanisic, Sutalo, Caleta Car e Gvardiol. In mezzo al campo Modric e Sucic garantiscono qualità e gestione dei ritmi, mentre Baturina, Kramaric e Perisic agiscono alle spalle di Budimir, chiamato a dare profondità e presenza in area. Una squadra che unisce tecnica, ordine tattico e una notevole capacità di adattamento, marchio di fabbrica della gestione Dalic.

Probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Stones, O’Rilley; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Allenatore: Tuchel.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Baturina, Kramaric, Perisic; Budimir. Allenatore: Dalic

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta

-su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay

-su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale