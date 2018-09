Serie A – L’Inter suona la terza: battuta la Fiorentina 2-1

MILANO – Nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2018/2019l’Inter batte la Fiorentina 2-1 e conquista il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League. La compagine nerazzurra passa in vantaggio nel finale della prima frazione con un rigore di Icardi ma, ad inizio ripresa, arriva il pareggio della Viola con un autogol di Skriniar. A decidere la gara, però, è D’Ambrosio che regala tre punti pesantissimi alla compagine nerazzurra. Con questo successo l’Inter aggancia la Fiorentina a quota 10.

Partita molto divertente quella di questa sera. Probablimente sarebbe stato più giusto un pari, ma l'Inter è stata piu cinica rispetto ai viola riuscendo a sfruttare meglio le occasioni che gli sono capitate

FINE SECONDO TEMPO

95' TRIPLICE FISCHIO. INTER BATTE FIORENTINA 2-1

93' Fiorentina tutta riversata in avanti nel tentativo di pareggiare

91' Vlahovic da solo si divora di testa il gol del pari mandando la palla alta

90' Saranno 5 i minuti di recupero

88' SOSTITUZIONE INTER ENTRA: Gagliardini ESCE: Perisic

87' Partita molto spezzettata a causa dei continui falli

85' La Fiorentina è molto nervosa in campo

84' SOSTITUZIONE FIORENTINA ESCE: Benassi ENTRA:Vlahovic

84' Ammonito Mirallas per fallo di frustazione su Brozovic

81' La Fiorentina ha preso gol nel suo momento migliore

78' IL GOL:Uno-due con Icardi che libera D'Ambrosio da solo contro Lafont. Il terzino è freddo davanti al portiere e fa 2-1 per i nerazzuri

78' GOOOOOOOOOOL INTERRRR!! D'AMBROSIOO!! 2-1

76' Graziato Asamoah per un altro contrasto su Chiesa

74' Milenkovic, sulla punizione causata dal fallo di Asamoah, riesce a trovare la palla in girata. Palla alta

72' Ammonito Asamoah per una manata involontaria su Chiesa

70' Icardi riesce a colpire di testa sul cross di Asamoah proveniente dalla sinistra, la palla termina alta

68' SOSTITUZIONE INTER ENTRA: Keita ESCE: Vecino

68' Ripartenza in solitaria di Chiesa, che dopo 60m di corsa prova il pallonetto da fuori area. Palla fuori

66' L'Inter sta subendo molto la Fiorentina, la squadra di Spalletti fatica ad avanzare

63' SOSTITUZIONE FIORENTINA ENTRA: Gerson ESCE: Edmilson

63' Chiesa è un guerriero! in mezzo a tre dell'Inter riesce a trovare la conclusione con la punta del piede. Attento Handanovic che blocca

62' L'Inter sembra aver subito psicologicamenete il gol del pari

61' Doppio passo e tiro secco di Pjaca dal vertice sinistro dell'area. Handanovic blocca in due tempi in tuffo.

60' Grande giocata di Chiesa nell'area dell'Inter che in mezzo a due mette la palla in mezzo , il cross arriva a Pjaca che colpisce di testa. Salva D'Ambrosio con il petto

59' SOSTITUZIONE INTER ENTRA:Politano ESCE: Candreva

57' Mirallas si posiziona come falso 9, lasciando la fascia sinistra al neoentrato Pjaca

55' SOSTITUIZIONE FIORENTINA ESCE: Simeone ENTRA: Pjaca

53' IL GOL: Chiesa tira da lontanissimo, Skriniar devia la palla involontariamente spiazzando Handanovic. 1-1

53' GOOOOL FIORENTINA!!!!!!

51' Buona circolazione di palla dell'Inter che fa correre molto la Fiorentina

48' Prova Benassi al volo, ma la palla arriva debole tra le braccia di Handanovic

47' La Fiorentina da subito è molto aggressiva in pressing

45' Riparte Inter - Fiorentina

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47' Tutti negli spogliatoi, il primo tempo termina 1-0

45' Due minuti di recupero

45' RETEEEE!!! Lafont aveva intuito ma non ci è arrivato. 1-0

44' Icardi contro Lafont

44' RIGORE PER L'INTER! il tocco di Victor Hugo è considerato da rigore

42' Mazzoleni al VAR

42' Check del Var per presunto tocco di mano di Victor Hugo su cross di Candreva.

38' Altro errore di Lafont con i piedi con la palla che arriva a Candreva. L'esterno, però, non sfrutta l'occasione facendosi recuperare dalla difesa viola

37' Candreva ,lasciato libero, dai 30 mt prova la conclusione. Palla alta

36' L'ottimo cross di Veretout viene respinto dalla retroguardia nerazzurra prima che Milenkovic possa colpire la palla

35' De Vrij interviene in ritardo su Simeone, buona occasione dalla trequarti per la Fiorentina che porta le torri in area

32' Strepitoso Handanovic!! Chiesa imbuca per Simeone che si presenta da solo davanti al portiere sloveno che ipnotizza il Cholito e respinge in tuffo

31' Nainggolan prova il filtrante per Icardi, la difesa della Fiorentina riesci a salvarsi con un po di fortuna

28' Calcio d'angolo battuto da Brozovic sul primo palo, attento Lafont che blocca la palla

24' Ottimo cross rasoterra di Nainggolan, la palla sfila davanti a Lafont senza nessuna deviazione

23' La partita continua ad essere molto intensa con entrambe le squadre che accorciano molto sulla palla

21' L'Inter protesta per un contatto in area viola tra D'Ambrosio e Mirallas, Mazzoleni lascia correre

19' Chiesa viene ammonito per trattenuta su Asamoah

18' Occasione Inter: Cross arretrato di Candreva per Perisic, il tiro del 44 termina di poco fuori dalla porta di Lafont

17' Ora l'Inter sta mettendo alle corde la Fiorentina nella metà campo viola

15' Ripartenza Inter con Naingollan che imbuca la palla per Icardi sulla corsa, il bomber argentino strozza molto il tiro che arriva debole a Lafont

12' Altra occasione Inter: errore in disimpegno con i piedi di Lafont che favorisce l'Inter, la palla arriva a Candreva che dal limite prova la botta al volo. La palla esce di poco sopra la traversa

11' Occasione Inter: D'Ambrosio crossa dai 30mt, ma Icardi non trova la porta sulla deviazione

10' Dopo un inizio frenetico il match sembra essersi stabilizzato, i ritmi rimangono comunque elevati

7' Perisic riesce a superare Milenkovic in velocità, ma il cross rasoterra del croato viene intercettato da Pezzella che spazza

6' La Fiorentina ha iniziato molto meglio rispetto ai padroni di casa, arrivando già due volte al tiro

5' PALO FIORENTINA!! Buona avanzata di Benassi che trova Mirallas sul vertice sinistro dell'area. Il belga incrocia il tiro colpendo in pieno il palo

3' Buona azione della Fiorentina con Benassi che ha provato il tiro al volo. La difesa nerazzurra ribatte

2' Le due squadre, soprattutto l'Inter, pressano da subito molto alte

0' Inter in tenuta classica con la maglia nerazzura e pantaloncini neri. La fiorentina in completo bianco

0' Mazzoleni fischia l'inizio del match! Buona partita a tutti!

INIZIO PARTITA

ore 20.58 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

ore 20.55 Squadre nel tunnel pronte ad entrare

ore 20.35 I padroni di casa vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive arrivate contro Tottenham e Sampdoria. I viola, invece, arrivano alla sfida con la migliori difesa e 10 punti in campionato

ore 20.20 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Inter - Fiorentina , match valido per la sesta giornata di Serie A.

TABELLINO LIVE

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino (68' Keita) , Brozovic; Candreva (59' Politano), Nainggolan, Perisic ( 88' Gagliardini); Icardi. ALL. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3) : Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (84' Vlahovic) , Veretout, Edimilson (63' Gerson); Chiesa, Simeone (55' Pjaca), Mirallas. ALL. Pioli

RETI: 45' Icardi (R) (I), 53' Chiesa (F)

AMMONIZIONI: 19 ' Chiesa (F), 45' + 2' Edmilson (F), 72' Asamoah (I), 84' Mirallas (F)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo

STADIO: Giuseppe Meazza, Milano

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo