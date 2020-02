Inter – Ludogorets: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Ludogorets del 27 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

MILANO – A porte chiuse ma si gioca. Giovedì 27 febbraio alle ore 21 andrà in scena Inter – Ludogorets, incontro valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si parte dal 2-0 nerazzurro in terra bulgara grazie ai gol firmati da Eriksen e Lukaku nella seconda frazione di gioco. Da una parte, dunque, ci sono gli uomini di Conte che non sono scesi in campo nell’ultima giornata di campionato a causa dell’emergenza virus che sta paralizzando il nord Italia. I nerazzurri potrebbero recuperare il match contro la Sampdoria a fine maggio. Dall’altra parte ci sono gli ospiti che, in campionato, sono reduci da un pareggio ed in classifica occupano la prima posizione. Il match si giocherà a porte chiuse, come stabilito dal Decreto Legge, visto ciò che sta accadendo nell’area settentrionale del nostro Paese.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 27 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Handanovic pronto al rientro e favorito su Padelli, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Godin. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Eriksen e Vecino mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Moses e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Sanchez e Lukaku.

QUI LUDOGORETS – La squadra bulgara dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Iliev in porta, pacchetto arretrato composto da Nedyalkov e Cicinho sulle corsie esterne mentre nel mezzo Grigore e Terziev. A centrocampo Abel e Dyakov in cabina di regia con Wanderson e Cauly Oliveira sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Marcelinho e Tchibota.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Ludogorets, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Le probabili formazioni di Inter – Ludogorets

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Moses, Vecino, Brozovic, Eriksen, Biraghi, Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte

LUDOGORETS (4-4-2): Iliev; Nedyalkov, Grigore, Terziev, Cicinho, Wanderson, Abel, Dyakov, Cauly Oliveira, Marcelinho, Tchibota. Allenatore: Vrba

STADIO: San Siro