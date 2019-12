Serie A, Inter – Roma: le formazioni ufficiali

MILANO – Conto alla rovescia che sta per terminare per l’anticipo e big match della 15ma giornata tra Inter e Roma. Intorno alle 20 scopriremo le formazioni titolari delle due squadre. Gara diretta da Giampaolo Calvarese che sarà coadiuvato da Alassio e Ranghetti mentre Maresca sarà il quarto ufficiale e al Var Mazzoleni con Paganessi. Una tradizione piuttosto favorevole per i nerazzurri che sotto la sua conduzione ha ottenuto ben 9 successi su 13. Sono invece ben 172 i precedenti tra le due squadre con 72 successi per l’Inter mentre la Roma ne ha centrati 49. Il pari regna invece negli ultimi scontri. Curiosità delle due squadre che sono quelle che hanno realizzato più reti su palla inattiva rispettivamente 11 e 12. Molto attivi i difensori: da una parte c’è de Vrij con un centro e 4 assist e dell’altra Smalling con 1 gol e 2 assist. Tra i giocatori più attivi in questa sfida c’è Dzeko con 3 reti ed altrettanti assist. Ricordiamo che si potrà seguire in diretta con la nostra consueta webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre (più in basso presente il link).

Le formazioni ufficiali di Inter – Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Lazaro, Esposito Se., Politano. Allenatore: Conte [formazioni ufficiali dalle 19.50]

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Florenzi, Juan Jesus, Cetin, Santon, Under, Perotti, Kalinic, Atnonucci. Allenatore: Fonseca [formazioni ufficiali dalle 19.50]

Conte ha così parlato alla vigilia a proposito dell’avversario e delle assenze in particolare a centrocampo: “si affrontano due squadre che stanno facendo molto bene nell’ultimo periodo. La Roma è in un ottimo momento di forma. Anche l’ultima vittoria in trasferta a Verona conferma che sono in grande crescita. C’è un organico che ha dato grandi risposte, un allenatore che si è inserito subito. Faccio i complimenti a loro per questo percorso. È una squadra che sta bene. Noi dovremo pensare solo a noi e a quello che stiamo facendo. La situazione infortunati non è nuova. Vediamo il bicchiere mezzo pieno: nella difficoltà, tanti calciatori si sono responsabilizzati di più. Mancano ancora 4 partite alla fine di questo ciclo e dobbiamo affrontarle a petto in fuori, conoscendo i nostri pregi e le difficoltà che dovremo fronteggiare“.

Fonseca ha così parlato dell’avversario e un appunto sugli infortunati: “Conte è un grandissimo allenatore, la sua Inter è in un grande momento e rispecchia le idee di gioco del suo allenatore. Sarà una partita molto difficile, loro hanno una dinamica molto forte. Ci troveremo contro una difesa a tre ma non è una novità per noi. Dobbiamo giocare con coraggio e rigore difensivo. Perotti e Mkhitaryan sono in una buona condizione fisica e sono pronti“. Non ci sarà invece Kluivert mentre Under dovrebbe partire dalla panchina.