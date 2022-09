Ironman Italy Emilia-Romagna: il programma dell’edizione 2022

È alle porte il più grande weekend Ironman del mondo, che si aprirà giovedì 15 sulla spiaggia del Fantini Club

CERVIA – Dal 15 al 18 settembre arriva a Cervia l’attesissima quinta edizione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, l’evento di Ironman più partecipato al mondo, che ha già registrato il sold out con atleti provenienti da tutto il mondo per le tre gare long distance, 70.3 e 5150. La spiaggia del Fantini Club, situata proprio sulla finish-line dell’Ironman, sarà il cuore della manifestazione, a disposizione per accogliere atleti e spettatori con i suoi servizi.

Il programma degli eventi si apre giovedì 15 settembre con la Night Run: corsa notturna non competitiva di 5 km, che inonderà di energia il centro cittadino. Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt ufficiale dell’evento, che rappresenterà il segno di appartenenza alla tribù podistica della notte. La partenza è alle ore 21.00 dal Fantini Club. (Iscrizioni aperte sul sito ironman.com)

Venerdì 16 settembre l’appuntamento è sempre al Fantini Club per la seconda edizione dell’Ironkids: al pari degli atleti adulti, i giovanissimi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni, potranno vivere l’emozione di raggiungere l’arco di arrivo dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, dimostrando di essere dei veri Ironkids! La corsa, non competitiva, parte alle ore 15.00 dal Fantini Club e si svolge interamente sulla sabbia, su una distanza che varia in base all’età, da un minimo di 250 mt fino a 1000 mt.

Mentre nella serata del 16 settembre il Ristorante Calamare del Fantini Club ospiterà l’esclusiva cena di gala 5° Ironman Gala Dinner Fantini Club, a cui parteciperanno atleti, istituzioni e grandi ospiti del mondo dello sport.

L’Ironman di lunga distanza è in programma sabato 17 settembre. Si nuota per 3,8 chilometri in acque libere, poi si pedala per 180 e infine si corre per 42 chilometri senza sosta, per uno spettacolo che richiama migliaia di atleti da 98 Paesi.

Infine domenica 18 settembre a chiudere la grande rassegna di eventi dedicata agli “uomini di ferro” saranno l’edizione italiana dell’Ironman 70.3 (detta “half distance”) e l’evento di triathlon della serie 5150™, la distanza olimpica.

Il Fantini Club è dunque pronto ad accogliere ancora una volta una manifestazione straordinaria che promette momenti imperdibili di sport e di spettacolo.