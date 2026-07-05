Italia‑Argentina, alle 18 la grande sfida alla BTS Arena

Alle 18 Italia‑Argentina alla BTS Arena di Trento: amichevole internazionale con gli azzurri bi‑campioni del mondo

La Nazionale maschile torna davanti al proprio pubblico per una prestigiosa amichevole internazionale contro l’Argentina, in programma oggi alle 18 alla BTS Arena di Trento. Un appuntamento che segna il ritorno degli azzurri bi‑campioni del mondo in Italia e che anticipa la decisiva Week 3 di Volleyball Nations League, attesa dal 15 al 19 luglio a Osaka, crocevia per l’accesso alle Finals di Ningbo.

La squadra di Fefè De Giorgi ha svolto ieri un allenamento congiunto a porte aperte con la Selección al Palazzetto “Árpád Weisz” di Cavalese, occasione utile per testare la condizione del gruppo e reinserire alcuni protagonisti reduci dal lavoro individuale: Giannelli, Romanò, Russo e Balaso tornano infatti a disposizione del CT.

La sfida contro l’Argentina di Fabian Hugo Muraco offrirà indicazioni preziose sullo stato della rosa e sulla crescita dei più giovani, in un contesto tecnico di alto livello. La partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport e Sky Sport Max, ampliando la platea di tifosi che seguiranno gli azzurri.

Roster ufficiali

ITALIA Laurenzano, Giannelli, Balaso, Sbertoli, Sani, Bottolo, Galassi, Lavia, Romanò, Porro, Sanguinetti, Russo, Mati, Bovolenta. All.: De Giorgi

ARGENTINA Sanchez Pages, Conde, Gallego, Gómez, Palonsky, Loser, Díaz, Armoa Morel, Kukartsev, Vicentin, Ramos, Massimino, Zerba, Arroyo, Giraudo, Martínez Franchi. All.: Muraco

Biglietteria

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.

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