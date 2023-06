U21, Italia – Norvegia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Italia – Norvegia di Mercoledì 28 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata dei Campionati Europei Under 21

CLUJ NAPOCA – Giovedì 28 giugno, alla Cluj Arena di Cluj Napoca, dopo la fondamentale vittoria per 3-2 ottenuta contro la Svizzera alla Cluj Arena, l’Italia affronterà la Norvegia nel terzo e ultimo match del Girone D degli Europei Under 21 che si stanno disputando in Georgia e Romania. Una sfida chiave per consentire alla squadra di Paolo Nicolato l’accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo per la seconda edizione consecutiva dopo quella del 2021. Gli Azzurrini, che hanno perso la sfida iniziale contro la Francia, sono secondi con 3 punti, dietro ai transalpini a punteggio pieno. la Norvegia, invece, é ancora a quota zero avendo perso sia contro la Svizzera (1-2) sia contro la Francia (0-1). Ciononostante i norvegesi si sono comunque dimostrati tosti e organizzati, come del resto testimoniava la fase di qualificazione agli Europei 2023 essendo arrivati primi nel loro girone con 24 punti, frutto di otto vittorie e due sconfitte. Sono otto i precedenti tra le due formazioni, con il bilancio di quattro successi per l’Italia, due pareggi e altrettante affermazioni della Norvegia. L’ultimo confronto risale al 22 marzo 2018 quando in amichevole finì 1-1. A dirigere il match sarà il belga Erik Lambrechts, coadiuvato dagli assistenti connazionali Jo de Weirdt e Kevin Monteny e dal quarto uomo Sebastian Gishamer, austriaco. Azzurri dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 1.65.

I numeri di maglia degli Azzurrini

Portieri: 19 Elia Caprile (Bari), 1 Marco Carnesecchi (Cremonese), 22 Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: 12 Raoul Bellanova (Inter), 20 Andrea Cambiaso (Bologna), 14 Giorgio Cittadini (Modena), 6 Matteo Lovato (Salernitana), 15 Caleb Okoli (Atalanta), 3 Fabiano Parisi (Empoli), 5 Lorenzo Pirola (Salernitana), 2 Giorgio Scalvini (Atalanta), 13 Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: 16 Edoardo Bove (Roma), 7 Salvatore Esposito (Spezia), 21 Fabio Miretti (Juventus), 4 Samuele Ricci (Torino), 10 Nicolò Rovella (Monza), 8 Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: 23 Nicolò Cambiaghi (Empoli), 18 Matteo Cancellieri (Lazio), 9 Lorenzo Colombo (Lecce), 17 Wilfried Gnonto (Leeds), 11 Pietro Pellegri (Torino).

La presentazione del match

QUI ITALIA – Nicolato dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Carnesecchi in porta e con una difesa a tre formata da Okoli, Pirola e Scalvini. In cabina di regia Rovella con Tonali e Bove mentre Bellanova e Parisi dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Gnonto e Pellegri.

QUI NORVEGIA – La Norvegia dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Klaesson tra i pali e una retroguardia formata al centro da Daland e Heggheim e sulle fasce da Sebulonsen e Oppegard. In mezzo al campo Hove e Evien mentre Christensen e Kitolano dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Botheim e Ceide.

Le probabili formazioni di Italia U21 – Norvegia U21

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Gnonto, Pellegri. CT: Paolo Nicolato.

NORVEGIA U21 (4-4-2): Klaesson; Sebulonsen, Heggheim, Daland, Oppegard; Christensen, Hove, Evjen, Kitolano; Botheim, Ceide. CT: Leif Gunnar Smerud.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due e in streaming su Rai Play.