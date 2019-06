Italia – Olanda: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Italia – Olanda: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per i quarti di finale del Mondiale femminile, calcio d’inizio alle ore 15

VALENCIENNES – Domani pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Italia – Olanda, incontro valevole per i quarti di finale del Mondiale femminile. Da una parte c’è la nostra Nazionale che, dopo aver chiuso in testa il Gruppo A, ha eliminato la Cina agli ottavi con un secco 2-0. Dall’altra parte, invece, ci sono le Orange che hanno staccato il pass per i quarti eliminando il Giappone con un gol della Mertens nel finale di partita.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 29 giugno alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ITALIA – La nostra Nazionale dovrebbe scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Giuliani tra i pali, pacchetto difensivo composto da Guagni e Bartoli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gama e Linari. A centrocampo Giuliano in cabina di regia con Bergamaschi e Cernoia mezze ali mentre in attacco Girelli alle spalle del tandem offensivo composto da Giacinti e Bonansea.

QUI OLANDA – La Nazionale olandese dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Veenendaal in porta, pacchetto arretrato formato da Lunteren e Dongen sulle fasce laterali mentre nel mezzo Der Grat e Bloodworth. A centrocampo Van de Donk in cabina di regia con Groenen e Spitse mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Van de Sanden, Miedema e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Italia – Olanda, valevole per i quarti di finale del Mondiale femminile verrà trasmesso su Sky Sport Serie HD e su RAI Sport HD.

Le probabili formazioni di Italia – Olanda

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli, Bergamaschi, Giuliano, Cernoia, Girelli, Giacinti, Bonansea. Allenatore: Bertolini

OLANDA (4-3-3): Veenendaal; Lunteren, Der Grat, Bloodworth, Dongen, Groenen, Van de Donk, Spitse, Van de Sanden, Miedema, Mertens. Allenatore: Wiegeman

STADIO: Stade du Hainaut