Juventus Next Gen-Pergolettese: diretta e risultato in tempo reale

Diretta Juventus Next Gen-Pergolettese, di domenica 6 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

TORINO – Domenica 6 settembre 2026, alle ore 18.00, allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, la Juventus Next Gen affronterà la Pergolettese per il terzo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. La Juventus Next Gen, dopo il pirotecnico pareggio esterno 3-3 sul campo del Carpi per effetto dei gol siglati da Morosini, Puletto, Pagnucco, Amaradio, Oboavwoduo e Sall, si ritrova con quattro punti in classifica, frutto di una vittoria ed un pareggio.

1 la differenza reti con quattro gol realizzati e tre subiti. Invece Pergolettese, dopo la sconfitta di misura interna 0-1 contro l’Union Brescia per effetto del gol siglato da Sina al 7′ della ripresa, si ritrova a secco di punti in graduatoria, in virtù delle due sconfitte in altrettante giornate di campionato. -3 la differenza reti con zero gol fatti e tre subiti. L’incontro sarà diretto da Andrea Mazzer di Conegliano, che sarà coadiuvato da Francesco Raccanello di Viterbo e Davide Gigliotti di Lamezia Terme, il quarto ufficiale sarà Marco Costa di Busto Arsizio, operatore Fvs Andrea Manzini di Voghera.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS NEXT GEN-PERGOLETTESE]

JUVENTUS U23: Radu R., Savio F., Montero A., Corradi C., Grelaud J., Ripani D., Amaradio L., Macca F., Melegoni F., Oboavwoduo J., Konate I.. A disposizione: Brugarello M., Cat Berro S., Durmisi A., Elimoghale D., Fuscaldo M., Guerra S., Keutgen E., Leone F., Makiobo G., Merola A., Rizzo N., Turco S., van Aarle S., Verde F. Allenatore: Brambilla M..



PERGOLETTESE: Doldi F., Roversi L., Silvestri T., Dell'Orco C., Zaia E., Tremolada M., Arini M., Ferrandino D., Stronati R., Pala A., Corti N.. A disposizione: Antolini J., Asperti A., Avena P., Bassi E., Berretta A., Cordaro L., Evangelista C., Giroletti M. J., Gorno F., Orlandi A., Pavanello A., Pavesi D., Rossetti M., Tamagni M. Allenatore: Giosa A..



Reti:

Radu R., Savio F., Montero A., Corradi C., Grelaud J., Ripani D., Amaradio L., Macca F., Melegoni F., Oboavwoduo J., Konate I..Brugarello M., Cat Berro S., Durmisi A., Elimoghale D., Fuscaldo M., Guerra S., Keutgen E., Leone F., Makiobo G., Merola A., Rizzo N., Turco S., van Aarle S., Verde F.Brambilla M..Doldi F., Roversi L., Silvestri T., Dell'Orco C., Zaia E., Tremolada M., Arini M., Ferrandino D., Stronati R., Pala A., Corti N..Antolini J., Asperti A., Avena P., Bassi E., Berretta A., Cordaro L., Evangelista C., Giroletti M. J., Gorno F., Orlandi A., Pavanello A., Pavesi D., Rossetti M., Tamagni M.Giosa A..

Le dichiarazioni

Massimo Brambilla (allenatore Juventus Next Gen): “La reazione dopo i due gol presi è stata da squadra vera ed è l’aspetto più positivo che ci portiamo dietro. Non ci stavamo a perdere e abbiamo ribaltato il risultato giocando bene, però la gestione del finale è da rivedere, così come l’approccio iniziale. Siamo un gruppo giovane e ci sta di concedere qualcosa dal punto di vista dell’esperienza, una partita del genere andava chiusa prima. La settimana di lavoro è andata bene, il gruppo si sta unendo sempre di più e siamo pronti per la Pergolettese.

Alcuni ragazzi volevano maggior spazio e gli auguro le migliori fortune in questa stagione, mentre altri sono andati in B o all’estero. L’ultimo giorno abbiamo preso Filippo Melegoni che è un innesto di esperienza ed un giocatore che già conosco, avendolo allenato da giovane. Ci sarà una grossa mano, in una rosa ancora più giovane rispetto agli anni passati ma con ampi margini di miglioramento“.

Antonio Giosa (allenatore Pergolettese): “Ma per fortuna che abbiamo subito un’altra opportunità di riscatto alla ricerca di quei punti che avremmo meritato domenica. L’opportunità di dimostrare che la prestazione positiva vista col Brescia, non è solo quella relativa al primo tempo, ma anche nei restanti 45 minuti ho visto veramente tantissime cose positive da parte dei ragazzi nonostante l’inferiorità numerica. L’atteggiamento, lo spirito, la voglia, il sacrificio, tutte prerogative che non ci devono mai mancare e che sono state esaltate nel secondo tempo di domenica. Poi purtroppo il calcio non è una scienza esatta, lo sappiamo bene, questa volta non siamo stati premiati nel risultato, ma sono dell’idea che se noi riusciamo a mantenere questo livello di competitività anche con squadre forti come può essere la Next Gen della Juve, che assolutamente è una squadra di grande valore, possiamo dire la nostra.

Resto dell’idea che questa squadra ha grandi qualità morali e si sono viste nella seconda frazione, grandi qualità tecniche e si sono viste soprattutto nella prima frazione. La base di partenza deve essere quella di voler giocare sempre e comunque un tipo di partita sia aggressivo che qualitativo, mettendo sempre comunque all’interno della partita nei vari momenti il massimo sia dal punto di vista dell’atteggiamento, dell’attenzione, del cuore e del sacrificio. Abbiamo provato una soluzione diversa domenica che è andata bene, ma l’avevamo già proposto in alcune fasi in precedenza. E’ una soluzione alternativa all’avere le due punte classiche in campo, che comunque resta una soluzione sempre valida per quello che è la nostra idea. Adesso valuteremo, abbiamo qualche problemino davanti con qualche acciacchetto di troppo e la squalifica di Jaouhari”.

La presentazione del match

QUI TORINO – Massimo Brambilla dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Radu a difesa della porta; Verde, Montero e Corradi a completare il pacchetto difensivo; Savio, Macca, Keutgen e Pagnucco in mediana; Amaradio ed Oboavwoduo dietro all’unica punta Konate.

QUI CREMA – Antonio Giosa dovrebbe rispondere con il 4-4-2 con Doldi tra i pali; Roversi, Silvestri, Dell’Orco e Zaia a completare la retroguardia; Ferrandino, Tremolada, Arini e Pala a metà campo; Corti e Rossetti in avanti.

Le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Pergolettese

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, Corradi; Savio, Macca, Keutgen, Pagnucco; Amaradio, Oboavwoduo; Konate. Allenatore: Massimo Brambilla.

PERGOLETTESE (4-4-2): Doldi; Roversi, Silvestri, Dell’Orco, Zaia; Ferrandino, Tremolada, Arini, Pala; Corti, Rossetti. Allenatore: Antonio Giosa.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 255), su Sky Go e Now Tv.