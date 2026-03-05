“La Nazionale Italiana – Storia degli azzurri ai Mondiali di calcio” di Niccolò Mello

La storia della Nazionale italiana è un intreccio di gloria, cadute, resurrezioni e momenti che hanno segnato la memoria collettiva del Paese. Il nuovo libro di Niccolò Mello, La Nazionale Italiana. Storia degli azzurri ai Mondiali di calcio, ripercorre questo viaggio epico con lo sguardo del cronista e la passione del tifoso, offrendo un racconto che va oltre lo sport e diventa identità culturale.

Un percorso tra trionfi, drammi e rinascite L'Italia è una delle grandi potenze del calcio mondiale: 4 volte campione del mondo

2 volte finalista

2 volte semifinalista. Una storia costruita attraverso epoche e generazioni, dai trionfi dell'anteguerra firmati Vittorio Pozzo e Peppin Meazza, alle notti magiche del Mundial '82 con l'urlo immortale di Marco Tardelli, fino alla resurrezione di Berlino 2006, quando Fabio Grosso divenne l'eroe inatteso. Il libro non si limita a celebrare le vittorie: Mello affronta anche le pagine più dolorose, come: la tragedia di Superga

la clamorosa eliminazione del 1966 contro la Corea del Nord

il rigore di Roberto Baggio a Pasadena nel 1994

le delusioni post-2006, tra eliminazioni premature e Mondiali mancati. Un racconto che restituisce la complessità di una Nazionale capace di cadere e rialzarsi, sempre. Il cuore degli italiani e il mito degli Azzurri Il volume mette al centro il rapporto viscerale tra gli italiani e la loro Nazionale: piazze gremite, televisioni accese, emozioni collettive che attraversano generazioni. L'Italia è una squadra che non va mai data per vinta: anche nei momenti più bui sa sorprendere, ribaltare, rinascere "come un'araba fenice". L'autore: Niccolò Mello Biellese, nato nell'anno del terzo titolo mondiale (1982), Niccolò Mello è giornalista professionista del quotidiano Il Biellese, dove si occupa di cronaca nera e giudiziaria. Appassionato di calcio fin da bambino, gestisce con alcuni amici il sito Game of Goals e ha già pubblicato quattro libri dedicati alla storia del pallone: Salvate il soldato pallone (2015)

Quando il calcio era Celeste (2017)

Stelle di David (2019)

Dalla Polvere alla Gloria (2021) Nel 2019 ha vinto il Premio giornalistico Piero Dardanello. Un libro per chi ama il calcio e la sua storia La Nazionale Italiana è un viaggio attraverso emozioni, ricordi, analisi e testimonianze. Un’opera che parla agli appassionati, ai nostalgici, ai giovani che vogliono scoprire la storia degli Azzurri e a chiunque consideri il calcio un pezzo fondamentale dell’identità italiana.