Latina-Ostiamare 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Latina-Ostiamare di Domenica 16 agosto 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia Serie C

LATINA – Domenica 16 agosto 2026, lo Stadio Domenico Francioni ospiterà la partita Latina-Ostiamare, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21.00.

Il Latina ha invece impostato la preparazione soprattutto sul lavoro quotidiano e sugli allenamenti congiunti, affrontando principalmente rappresentative locali e formazioni dilettantistiche. La squadra di Gennaro Volpe ha quindi concentrato il lavoro sull’assimilazione dei meccanismi tattici e sulla condizione atletica, arrivando agli impegni ufficiali di agosto con l’obiettivo di farsi trovare pronta.

L’Ostiamare arriva alla sfida dopo un precampionato che ha avuto nel confronto con la Lazio il momento più prestigioso. La formazione di David D’Antoni ha affrontato i biancocelesti il 5 agosto a Formello, cedendo 4-0 al termine di un test utile per accumulare minuti e misurarsi contro una squadra di Serie A. Nonostante il risultato, la sfida ha rappresentato un’importante tappa nel percorso di preparazione dei laziali.

La maggior parte dei bookmakers considera la squadra di casa leggermente favorita per il passaggio del turno. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.07 per la vittoria del Latina, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.05, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria dell’Ostiamare è di 3.25, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia possibilità di vincere.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LATINA-OSTIAMARE]

INTER: Bastoni A., Biraghi C., Brozovic M., Candreva A., de Vrij S., Gagliardini R., Godin D., Handanovic S. (P), Lukaku R., Martinez L., Sensi S.. A disposizione: Agoume L., Berni T. (P), Valero B., Dimarco F., Esposito S., Lazaro V., Padelli D. (P), Pirola L., Politano M., Ranocchia A., Sanchez A., Vecino M., Asamoah K., D'Ambrosio D.

ATALANTA: De Roon M., Djimsiti B., Gollini P. (P), Gomez A., Gosens R., Hateboer H., Ilicic J., Palomino J., Pasalic M., Toloi R., Malinovsky R. (dal 8' st Zapata D.). A disposizione: Castagne T., Da Riva J., Freuler R., Heidenreich D., Malinovsky R., Masiello A., Muriel L., Okoli C., Piccoli R., Rossi F. (P), Sportiello M. (P), Traore A., Kjaer S.





Reti: al 4' pt Martinez L. (Inter).



Ammonizioni: al 42' pt Conte A. (Inter), al 20' st Sensi S. (Inter) al 8' pt Hateboer H. (Atalanta), al 24' pt De Roon M. (Atalanta), al 42' pt Palomino J. (Atalanta).



Allenatori: Conte A. (Inter), Gasperini G. (Atalanta).



L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Michele Buzzone della sezione di Enna, che sarà assistito da Nicola Monaco di Sala Consilina e Marco Infante di Battipaglia. Il quarto ufficiale sarà Stefano Striamo della sezione di Salerno. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LATINA – Il tecnico Volpe dovrebbe confermare il 3-5-2, con Cardinali a difesa della porta; Cortinovis, Berman e Di Renzo formeranno il reparto arretrato. In mezzo al campo dovrebbero agire Ercolano, Riccardi, Di Livio, Scravaglieri e Crecco, mente Mastroianni e Bocic agiranno come riferimenti offensivi della squadra. La formazione di casa punta ad avere un centrocampo numeroso, esterni di grande corsa e un trequartista che agisce a supporto dell’unica punta, favorendo sia il possesso palla sia le ripartenze.

COME ARRIVA L’OSTIAMARE – Il tecnico D’Antoni dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Vertua a difesa della porta; Piroli, Giordani, Castaldo e Tesauro a completare il pacchetto difensivo; Spinosa, Gerbaudo e Donsah a centrocampo; mentre sulla trequarti lago a Carbone a supporto delle due punte Tonin e Parigini, incaricate di finalizzare la manovra. Tale assetto tattico mira a esaltare le qualità del trequartista tra le linee e a mettere le punte nelle migliori condizioni per concretizzare le occasioni, grazie a una maggiore copertura nella zona arretrata del campo.

Le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Berman, Di Renzo; Ercolano, Riccardi, Di Livio, Scravaglieri, Crecco; Mastroianni, Bocic. Allenatore: Gennaro Volpe.

OSTIAMARE (4-3-1-2): Vertua; Piroli, Giordani, Castaldo, Tesauro; Spinosa, Gerbaudo, Donsah; Carbone; Tonin, Parigini. Allenatore: David D’Antoni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Latina e Ostiamare in televisione o in streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.