Latina raggiunto nel finale: 1-1 contro l’Ostiamare al Francioni

Diretta Latina-Ostiamare di Domenica 4 ottobre 2026: in vantaggio con Plescia ma si fa riprendere dall’Ostiamare nel finale. Al Francioni termina 1-1 con la rete di Vagnoni a cinque minuti dall’intervallo

LATINA – Finisce in parità la sfida del Francioni tra Latina e Ostiamare. I nerazzurri partono con grande intensità e trovano il vantaggio al 13′ grazie a Plescia, che sfrutta una respinta del portiere su conclusione di Tomaselli e firma il suo primo gol stagionale.

La squadra di Volpe continua a creare occasioni e protesta poco dopo per un presunto rigore non concesso su Baez. Lo stesso attaccante uruguaiano sfiora poi un eurogol con una spettacolare conclusione al volo che termina di poco fuori. Quando il Latina sembra in controllo della gara, arriva il pareggio dell’Ostiamare. Al 40′ Vagnoni è il più rapido di tutti a raccogliere una palla vagante in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e firma l’1-1. Nella ripresa il Latina sfiora più volte il nuovo vantaggio. De Cristofaro colpisce una clamorosa traversa dopo appena sette minuti, mentre D’Andrea costringe Mastrantonio a un grande intervento. Nel finale le due squadre provano a vincerla con i cambi dalla panchina, ma il risultato non cambia più.

Tabellino

LATINA: Mastrantonio D., Marenco F., Bruscagin M., Ercolano E. (dal 44′ st Sylla Y.), Sussi C. (dal 1′ st Cioffi A.), De Cristofaro A., Lipani J. (dal 37′ st De Ciancio R.), D’Angelo Sonny (dal 38′ st Porro M.), Tomaselli G., Plescia V. (dal 1′ st Calabrese B.), Baez J.. A disposizione: Basti M., Calabrese B., Castorri G., Cioffi A., De Ciancio R., De Marchi D., Di Giovannantonio G., Keita C., Lo Bianco A., Parodi G., Porro M., Sbaccanti C., Sylla Y. Allenatore: Volpe G..

OSTIAMARE: Vertua F., Vagnoni M. (dal 42′ st Tesauro E.), Brosco R., Giordani P., Piroli D., Tosku F., Casolari F., Greco D. (dal 31′ st Donsah G.), Carbone F., D’Andrea F. (dal 31′ st Parigini V.), Tonin R. (dal 21′ st Badje I.). A disposizione: Badje I., Buono D., Castaldo A., Donsah G., Felici N., Galastri F., Gerbaudo M., Mercadante E., Morlupo A., Orfano M., Parigini V., Spinosa M., Tesauro E., Wade I. Allenatore: D’Antoni D..

Reti: al 13′ pt Plescia V. (Latina) al 41′ pt Vagnoni M. (Ostiamare) .

Ammonizioni: al 45’+3 pt Baez J. (Latina), al 27′ st Bruscagin M. (Latina) al 39′ st Carbone F. (Ostiamare), al 43′ st Casolari F. (Ostiamare).

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Riccardo Dasso della sezione di Genova, con Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto e Luigi Ingenito della sezione di Piombino nel ruolo di assistenti. Il quarto ufficiale sarà Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo, mentre Paolo Cozzuto della sezione di Formia sarà il VAR. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una conduzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni durante le fasi più delicate dell’incontro.

La presentazione del match

Domenica 4 ottobre 2026, lo Stadio Domenico Francioni ospiterà la partita Latina-Ostiamare, sfida valida per l’ottava giornata del Girone B di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.30.

Il Latina arriva al derby con un rendimento altalenante nelle prime sei giornate di campionato, totalizzando sette punti. Dopo il pareggio interno per 0-0 contro il Pineto, è arrivata la sconfitta per 3-1 sul campo del Ravenna. La squadra ha poi reagito con la vittoria interna per 2-0 contro il Forlì, prima di perdere nuovamente in trasferta contro il Gubbio, per 3-1. Nelle giornate successive sono arrivati il pareggio interno per 1-1 contro il Guidonia e la sconfitta per 1-0 sul campo della Reggiana. Il Latina si presenta dunque al derby contro l’Ostiamare alla ricerca di continuità.

L’Ostiamare arriva al derby con un rendimento altalenante nelle prime sette giornate di campionato, totalizzando nove punti. Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Perugia, è arrivato il ko interno per 2-1 contro il Grosseto. La squadra ha poi reagito con la vittoria per 2-1 sul campo della Vis Pesaro, prima di perdere nuovamente in trasferta contro la Torres, per 3-2. Nelle giornate successive è arrivata la sconfitta interna per 1-0 contro il Ravenna, seguita dal successo per 2-0 sul campo del Gubbio. Nell’ultimo turno, infine, l’Ostiamare ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Forlì. La squadra si presenta dunque al derby contro il Latina con l’obiettivo di dare continuità al risultato positivo dell’ultima giornata.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra di casa come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 1.84 per la vittoria del Latina, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria dell’Ostiamare è di 4.05, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL LATINA – Gennaro Volpe dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-3, affidando a Mastrantonio la difesa della porta. In difesa agiranno Marenco, Parodi e Calabrese. A centrocampo spazio a Ercolano, D’Angelo, De Cristofaro e Keita, mentre Tomaselli, Baez e Cioffi comporranno il tridente offensivo. Il modulo prevede una linea difensiva a tre, con quattro centrocampisti chiamati a presidiare la zona centrale e le corsie laterali.

COME ARRIVA L’OSTIAMARE – D’Antoni dovrebbe puntare sul 4-4-2, con Vertua tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Piroli, Brosco, Giordani e Castaldo. A centrocampo agiranno Tosku, Casolari, Greco e Carbone, mentre in avanti spazio alla coppia formata da D’Andrea e Parigini. Il modulo prevede una linea difensiva a quattro e quattro centrocampisti, con due attaccanti chiamati a guidare il reparto offensivo.

Le probabili formazioni

LATINA (3-4-3): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, D’Angelo, De Cristofaro, Keita; Tomaselli, Baez, Cioffi. Allenatore: Gennaro Volpe.

OSTIAMARE (4-4-2): Vertua; Piroli, Brosco, Giordani, Castaldo; Tosku, Casolari, Greco, Carbone; D’Andrea, Parigini. Allenatore: D’Antoni

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Latina e Ostiamare in televisione su Sky Sport (canale 253) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.