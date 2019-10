Serie A, Lazio-Torino: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: match valido per la decima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21.

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Lazio e Torino nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Lazio tandem offensivo composto da Immobile e Caicedo mentre nel Torino coppia d’attacco formata da Zaza e Belotti.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meitè, Baselli, Lukic, Laxalt; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri